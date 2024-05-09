骨質疏鬆 長者髖關節骨折 恐一病不起

年長女性跌倒容易造成髖關節骨折，若術後照顧不足，恐會「一病不起」。（圖/123RF）

根據統計，台灣50歲以上女性中，每10人就有1人患骨質疏鬆症。骨科 醫師表示，台灣人普遍鈣攝取不足，而高齡長輩最怕跌倒，連帶造成髖關節 骨折，一旦術後照顧不足，很容易「一病不起」造成死亡率上升。

台灣在2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，全台50歲以上民眾骨質疏鬆的比率為8.1%，其中又以女性高於男性，女性約每10人就有1人骨質疏鬆。

中華民國 骨質疏鬆症學會理事長、高雄大同醫院骨科醫師陳崇桓表示，台灣人普遍鈣質、維生素D攝取不足，而現代人通常難以攝取足量，尤其是上班族，要額外補充相關的營養補充品。

陳崇桓指出，髖部骨折預後相當重要，由於術後幾乎無法移動，且大多數發生在65至70歲以上高齡長者，尤其女性占大多數；大部分傷者都是因為「跌倒」所致，一旦造成髖部骨折在「黃金48小時」內開刀，預後狀況最佳，但這當中需要更專業整合的團隊，許多患者回到家因為環境及照顧者能力上不允許，很難自行復健行走導致「幾乎不可能再恢復健康行走」。

台灣西園醫院復健科主任醫師徐伯誠表示，若患者只開刀、缺乏復健，身體功能會隨著老化而衰退，研究顯示，術後一年約5成患者行走、坐、站或是如廁都會需人協助，高達9成患者走樓梯需攙扶。

徐伯誠說，髖關節骨折發生後，骨質流失高峰將在第10天至2個月後出現，且淨體重減少5%、體脂增加。有5成女性會在2個月後發生肌少症，而研究顯示肌少症和死亡率有相關。若能在手術隔天立刻開始復健，可降低包括肺炎、泌尿道感染等併發症。