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增生療法解關節疼痛 避免2次傷害

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醫師提醒，中老年族群常因退化而引起關節疼痛，平時除了營養照顧，還應避免長時間維持同樣的姿勢。（圖／123RF）
醫師提醒，中老年族群常因退化而引起關節疼痛，平時除了營養照顧，還應避免長時間維持同樣的姿勢。（圖／123RF）

隨著人口老化日益嚴重，長輩關節疼痛問題變得愈來愈嚴峻，家醫科醫師指出，遇到許多中老年人前來求助解決肩關節和膝關節疼痛的難題，並強調需先找出疼痛點與原因，才能夠對症治療。

台灣世民小兒科家醫專科的陳民虹醫師說，以年齡層來區分，年輕族群肩關節和膝關節的疼痛多來自運動傷害、姿勢不良所導致；至於中老年族群，臨床上常收治因退化而引起關節疼痛的病患。通常，對於有關節疼痛問題的病人，會先進行仔細的病史評估和理學檢查，先排除系統性疾病如：風濕、痛風、新陳代謝疾病等問題所引起，再進一步了解關節受損部位，可採取超音波和核磁共振檢查，有助確定問題根源，並提供後續治療的依據。

陳民虹說明，在關節疼痛治療方面，通常會先緩解急性發炎的問題，接著再透過增生療法來修復受傷的關節及韌帶，不同於傳統PRP(富含血小板的血漿)需每次療程都抽血，PLT(血小板凍晶技術)僅需1次血液抽取，就能製作出6到20瓶PLT血小板凍晶，這些凍晶中富含大量的血小板生長因子，能夠幫助患部的細胞再生、組織修復，對於患部的治療效果明顯。

陳民虹分享，1位70多歲婦人因手舉不高而尋求治療，初步診斷為肩夾擠症候群，經過超音波和核磁共振檢查確定只有棘上肌韌帶受傷和斷裂，雖然該名婦人接受急性消炎治療，但後續未繼續PLT治療，結果再次因姿勢不當造成傷害，後來重返治療，再以PLT治療約2到3次治療後有顯著改善，並配合姿勢調整，以免再傷害韌帶。

為了預防肩關節和膝關節的2次受傷，陳民虹提醒，平時除了要進行營養照顧，還應避免長時間維持一個姿勢或重複做一個動作；其次是維持抬頭挺胸的動作，有助於讓肩關節周邊肌肉和韌帶放鬆；此外，應避免做會傷害關節和韌帶的動作，並建議定期進行暖身、運動，以及鍛鍊肌肉以維持肌力支撐身體活動。

最後，要注意的是，接受PLT治療後獲得康復，仍需找出當初受傷的原因，讓治療事半功倍，同時也能避免2次傷害。(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)

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