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地震嚇到頭暈嘔吐 粉領族就醫揪出是「耳石」作怪

記者江良誠／南投即時報導
南投醫院耳鼻喉科醫師蔡昌益透過耳石復位，減輕患者暈眩。（南投醫院提供）
南投醫院耳鼻喉科醫師蔡昌益透過耳石復位，減輕患者暈眩。（南投醫院提供）

台灣花蓮大地震後餘震不斷，很多人都已經分不清是地震還是頭暈，南投縣36歲洪小姐前幾天起床後翻跟身，發現天花板在轉，還以為是餘震劇烈搖晃，直到出現嘔吐才發現是頭暈，就醫後才發現是耳石脫落，經耳石復位和藥物治療後，症狀獲得改善。

衛福部南投醫院耳鼻喉科醫師蔡昌益說，耳石(Otolith)是一堆細小的「碳酸鈣結晶」，比沙子還要細小，被包覆在內耳的平衡器官中。如果耳石脫落至半規管中，當頭部姿勢改變時，就可能誘發眩暈、噁心嘔吐、冒冷汗等症狀。

以往會造成眩暈最常見原因是就是「耳石脫落」，但大地震後餘震不斷，許多民眾常分不清是餘震還是頭暈，最大可能來自於心理壓力、焦慮造成感官失調。

蔡昌益說，導致耳石脫落的原因不明，過度疲勞、睡眠品質不佳或頭部外傷也是耳石脫落後引起眩暈的原因。患者接受耳石復位並搭配藥物治療，症狀會明顯改善，如果沒有治療，耳石也會在幾個星期後被人體自行吸收而改善症狀，但不適感在這段期間可能經常發作。

耳石脫落仍有復發的可能性，蔡昌益提醒，耳石復位治療後須避免頭部快速劇烈改變姿勢，例如彎腰穿鞋、仰頭喝水、抬頭看天空、翻身、起床、躺下及轉頭等動作，都應放慢速度、降低頭部姿勢改變的可能性。另外行走的時候可以直視遠方，這些方法可預防復發，降低暈眩的發生。

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