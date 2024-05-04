廚師久站雙腿奇癢 微創「靜脈超級膠水」治癒

「靜脈曲張」有時容易出現搔癢，以及傷口潰爛不癒，患者都應特別留心；示意圖。（圖／123RF）

一名50歲男性廚師，因工作關係需長時間站立，每天超過八小時，下班總是感到雙腳腫脹，尤其小腿奇癢難耐，讓他忍不住反覆抓搔，引起大小不一的傷口，但這些傷口卻久久不癒，甚至不停潰爛。幾個月前就醫下，才發現原來是「靜脈曲張」惹禍，所幸，最終透過微創的「靜脈超級膠水」手術，大約一個月後，明顯改善症狀，也讓他重拾自信、順利返回工作崗位。

台灣羅東博愛醫院心臟血管外科主任賴韋良表示，上述患者因在餐廳工作，需要整日久站，長時間下來，導致腿部靜脈瓣膜破損，血液無法正常回流心臟，加上他運動量不足，腿部肌肉力量不夠，因此出現較為嚴重的「靜脈曲張」，也因此容易出現搔癢現象，以及傷口無法復原的情形。

賴韋良說明，因「靜脈曲張」為靜脈瓣膜無法癒合，逆流情況下造成表淺血管隆起，才會有像蜘蛛網般的血絲；若是靜脈血管壓力持續上升，患者也會因此感到腿部無力疼痛、腫脹，以及出現皮膚顏色改變、傷口癒合不易的問題。「靜脈曲張」發生原因可能跟遺傳、運動量不足有關，根據研究指出，也可能與賀爾蒙相關，因此女性發生率也較男性高；另外需要久站或久坐職業，也屬於高風險族群，例如空服員、護理師、餐飲業、服務業等等。

治療「靜脈曲張」的方式多元，過去僅有傳統手術，將靜脈曲張血管直接抽掉，麻醉範圍較大，手術時間約一到兩小時，雖然可一勞永逸不復發，但大多因需透過鼠蹊部進入血管，傷口較大，術後不僅有瘀青，恢復時間也較長，需兩周至一個月。

賴韋良提到， 目前有其他微創方式可改善「靜脈曲張」症狀，包含熱能與非熱能。以熱能的雷射及射頻來說，透過熱能治療，以超音波確認位置，使用麻醉腫脹液，需多次扎針，最後透過導管位置，直接破壞靜脈血管，手術時間約0.5小時，屬於住院手術，術後需穿著彈性襪約一個月，每天至少八小時來維持成效。

針對另一種「靜脈超級膠水 」手術，賴韋良特別說明，針對害怕開刀的患者來說，這是可考慮的術式之一，尤其「靜脈超級膠水」屬於生物型膠水，是非熱能治療，僅需局部麻醉，透過導管放置膠水至靜脈，直接進行按壓黏合，需五到十分鐘時間，手術時間大幅縮短，屬於門診治療。因患者過程中不會感到疼痛，術後無瘀青，也不需穿著彈性襪，可以馬上恢復日常生活，是患者接受度較高的選擇。

最後，醫師提醒，「靜脈曲張」嚴重程度者，可能會引發血栓，引起局部發炎的靜脈炎，或是回流至肺部，引起肺栓塞，有生命危險，不可不慎，尤其針對腿部傷口久久不癒者，更需謹慎就醫診治。

平時民眾可透過抬腿運動，將腿部置高於心臟五到十分鐘，每日做兩到三次；同時也經由慢跑、快走、游泳、騎腳踏車等等，增加下肢肌肉力量。若有初期症狀，也可透過彈性襪來降低「靜脈曲張」不適，並延緩惡化；若為初次穿戴，醫師建議可依照鬆緊度，由小腿局部嘗試穿較鬆的彈性襪開始，並進階至大腿，視程度也可選擇褲襪式彈性襪來保護腿部。

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