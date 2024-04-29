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鼾聲如雷 小心是睡眠呼吸中止症 枕邊人也遭殃

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夫妻若有打鼾互相干擾睡眠的問題，或可就醫，有助增進良好的睡眠品質；示意圖。（圖／123RF）
夫妻若有打鼾互相干擾睡眠的問題，或可就醫，有助增進良好的睡眠品質；示意圖。（圖／123RF）

枕邊人鼾聲連連，噪音讓人無法入睡，你會規勸他就醫嗎？一般影響失眠的原因，除生活因素外，環境噪音也是重要的影響因子，包含車流聲、水管聲、打鼾聲等，而打鼾的噪音強度約40至80分貝，幾乎等同洗衣機運作、戶外車流聲。

台灣睡眠醫學學會理事長周昆達指出，睡眠噪音除了打斷睡眠周期、造成失眠，進而對健康具有一定的危害。研究指出，長期受睡眠噪音影響者，其心肌梗塞發生率增加4成、糖尿病罹病風險也會上升。根據國際報告顯示，慢性失眠已對全球造成巨大經濟負擔，各國平均年損上千億，工作天平均下降45至54天，連帶影響國家整體GDP下降1%。

打鼾並非單純是噪音，可能是睡眠呼吸中止症的徵兆。台灣睡眠醫學學會理事莊立邦說明，有研究指出睡眠呼吸中止症嚴重者，打鼾強度比正常人高出26倍，成夜間噪音重要汙染源。臨床上打鼾聲可作為睡眠呼吸中止症初階的衡量指標之一，近9成的打鼾者皆罹患此病症（簡稱OSA），其顧名思義即是睡眠過程出現周期且重複地發生上呼吸道阻塞，使呼吸間歇會中斷，導致間歇性低血氧，易使患者睡不飽、日間精神不濟，甚至對健康造成威脅。

研究中也發現，有8成非獨居民眾曾因打鼾噪音而失眠，面對打鼾噪音，4成受調者選擇默默忍受，2成分房睡，僅1成受調者願意規勸打鼾者就醫。宅女小紅以過來人分享，自己就是打鼾噪音的受害者，她本身相當淺眠，睡覺一旦被吵醒，不僅無法再度入睡，隔天也會頭痛、心情低落，因此習慣戴耳塞入睡。但台灣網紅「宅女小紅」婚後卻發現，即使戴著耳塞仍無法阻止丈夫的打鼾噪音，為保障自己的健康與睡眠，同房2天後便果斷選擇分房睡至今日。而為了解決丈夫打鼾的困擾，2人進行了居家睡眠檢測，目前也打算進一步治療。

睡眠呼吸中止症好發於體重過重、肥胖、上呼吸道結構異常、抽菸、酗酒甚至大量使用安眠藥或鎮定劑者，莊立邦提醒民眾，面對睡眠呼吸中止症，臨床已有豐富的治療選擇，例如連續性陽壓呼吸器、手術、口腔矯正器皆為治療建議，若民眾有出現相關症狀，如打鼾聲大、嗜睡、高血壓等情況，應把握時機前往睡眠門診就診。(NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62648)

失眠 檢測 高血壓

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