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菜瓜布肺 好發逾50歲、嗜菸族群

尤聰光
醫師表示，菜瓜布肺未治療，五年存活率比許多癌症還要低；示意圖。（圖／123RF）
醫師表示，菜瓜布肺未治療，五年存活率比許多癌症還要低；示意圖。（圖／123RF）

一名50多歲男子跌倒骨折就醫，意外被醫師診斷出少見的特發性肺纖維化idiopathic pulmonary fibrosis, IPF（又稱：菜瓜布肺）疾病。台東馬偕胸腔內科醫師伍國綸表示，未治療，五年存活率比許多癌症還要低。

伍國綸指出，特發性肺纖維化是一種原因不明的肺部疾病，表現為肺部結構的持續性疤痕形成，這會導致肺部不可逆的僵硬，類似絲瓜變成菜瓜布的過程，故也被稱為菜瓜布肺。

日前一名年約50多歲男子跌倒骨折前往醫院住院，照Ｘ光才發現有菜瓜布肺，讓醫師吃驚的是患者本身都不知道自己有這疾病，一直以為是平常的咳嗽症狀不去理會，殊不知已得少見疾病。

伍國綸表示，菜瓜布肺主要發生族群為50歲以上的中老年人及長期吸菸族群，近一年時間發現台東幾例個案，是在無意中發現的，由於這疾病症狀其他肺部疾病很像，所以常被延遲診斷，他推估台東應有40至50位菜瓜布肺病患。

菜瓜布肺的常見症狀有，乾咳持續超過兩個月以上、逐漸加重的呼吸困難最後連休息時都喘，另外吸氣時呈現短、爆裂音及經常感到疲勞和全身無力及手指出現杵狀指等形狀，都應盡早就醫，精準診斷、及早治療改善生活質量及拉長存活時間。

他強調，特發性肺纖維化目前沒有治療方法，但藥物仍能減緩疾病進展、控制症狀，減少併發症。重要的是，患者和家庭需要獲得適當的信息和支持，以應對這一挑戰。

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