手腳麻痺常感昏厥 顱內椎動脈血管支架救命

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59歲的江先生是抗癌鬥士，不喝咖啡 、不喝茶、不喝酒，每天飲水量達2000cc，生活作息規律、飲食清淡健康，但在去年4月中風 後，又在同年12月再次中風，導致右半邊手腳麻痺，且隨時會昏厥，以血栓溶解劑與藥物治療皆無法改善，所幸找到在神經血管介入性治療的權威陳啟仁醫師，成功完成顱內椎動脈血管支架置放術，如今已完全擺脫手腳麻痺和隨昏厥危險。

顱內血管支架 防止再次中風

台灣衛生福利部台北醫院放射診斷科陳啟仁醫師表示，有腦中風病史的病人，再發生腦中風的機率比一般人高10倍，頭頸動脈狹窄程度若大於70%，也有再中風的可能。顱內血管嚴重狹窄，且經藥物治療效果不佳，會建議考慮以支架治療來大幅降低再中風的機率。病人江先生顱內椎動脈左邊完全堵塞、右邊嚴重狹窄且位置很深，越深的位置越難處理，但是若不做手術，又難以預防再次中風，所以經過評估，建議要做顱內椎動脈血管支架置放手術。

手術時搭配微導管照的高解析度影像，發現導絲無法穿過的原因還有堵塞盲點，血液流向則是從盲點旁的小廻路通過而到遠方，後來將導絲繞過盲點，不斷施轉並條飾導絲前端形狀，終於在多次嘗式下順利放置支架。

栓塞位置狹窄 手術解決後患

江先生表示當時找很多不同醫院的醫師，都表示栓塞狹窄的位置太深了，也有醫師告知根據最新研究，做手術和吃藥的兩年復發率一樣。只能靠意志力撐著的江先生不敢一個人待著，身體狀況嚴重影響生活品質，但不想放棄相信一定會找到能治療我的醫師。

陳啟仁醫師表示，顱內血管狹窄的因素包含高齡、高血壓 、高血糖、高血脂、抽菸、遺傳家族史，近年腦血管疾病一直有年輕化趨勢，建議45歲以上民眾，可做腦血管磁振造影檢查，及早發現與預防疾病，若無異常，之後每2至3年追蹤即可；平常則需注意腦中風前兆，如暈眩、說話困難、突然視力模糊、肢體麻痺、喪失平衡感、流口水等，即時就醫治療可提升癒後表現。

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