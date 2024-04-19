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春天氣候多變易「眩暈」 醫師分析成因與療法

NOW健康 楊芷晴／特別報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

入春氣溫變化大，血管容易收縮，頭痛、眩暈、耳鳴也時常伴隨而來，然而因溫度改變引起的常見耳部不適症狀，多與耳朵周邊血管阻塞或末梢血液循環不良有關，但若出現不尋常的頭痛眩暈、嘴歪斜、單邊手腳無力或突然聽不清楚聲音，可能成因較複雜且嚴重，應立即就醫診治，以免延誤治療時機。

眩暈常見成因 其中梅尼爾氏症與內耳末梢血循有關

台灣台南長頸鹿耳鼻喉科診所葉鍾慧醫師表示，眩暈常見的成因包括：耳石脫落、梅尼爾氏症等末梢性眩暈，或椎基底動脈循環不全（vertebrobasilar insufficiency，VBI）、中風所導致的中樞性眩暈。

通常耳石脫落原因不明，可能與撞擊有關；梅尼爾氏症如內耳淋巴水腫，內耳血管阻塞或血液循環不良會導致眩暈耳鳴；另外，年長者罹患高血脂，加上動脈血管粥狀硬化、狹窄；或糖尿病患血管品質差、以及抽菸等因素，也會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性。葉鍾慧醫師指出，有些老人家眩暈發作是多重因素引起，內耳血液循環差、加上慢性病，合併天氣變化多端，眩暈的症狀與發作機率就會有加乘影響。

葉鍾慧醫師說明，眩暈症發作時，會感到天旋地轉、周遭景物晃動，步伐不穩、視力模糊，可能會噁心嘔吐；頭暈則會頭重腳輕，沒有天旋地轉的感覺。典型梅尼爾氏症發生眩暈可能同時伴隨耳鳴，甚至短暫聽力喪失，待症狀稍微好轉，聽力又會恢復；若是一般耳石脫落，會感到天旋地轉，較無聽力問題，通常進行耳石復位後就會好轉。

倘若不是前述原因造成的眩暈，會建議患者前往大醫院神經內科或神經外科進一步檢查，找出疾病背後的成因。

銀杏葉成分可降低同半胱胺酸 可減少相關的血管硬化問題

葉鍾慧醫師收治一名耳石脫落嚴重的年長者，伴隨偏頭痛，醫院檢查無顱內腫瘤等異常，診斷為「前庭性偏頭痛」，由於服用某些抗眩暈藥物會有副作用，後來選擇長期服用銀杏，改善許多，目前穩定追蹤中。

有研究指出，不論是梅尼爾氏症、耳石脫落或椎基底動脈循環不全的患者，服用銀杏具有良好的臨床成效。若長期有高同半胱胺酸血症（Hyperhomocysteinemia）會引起血管硬化，也會損傷血管內壁而形成血塊，導致中風、心肌梗塞、肺動脈栓塞和腿部深層靜脈的血栓。

由於銀杏葉成分可降低同半胱胺酸（Homocysteine），因此能改善血液循環差的椎基底動脈循環不全的症狀。另外，耳石脫落復位術加上銀杏保健，能改善眩暈症狀、降低復發率；梅尼爾氏症患者使用銀杏後，有助於縮短眩暈發病時間，改善聽力和耳鳴症狀。

銀杏葉萃取物促進細小血管循環 選擇時認明成分與大廠牌

市面上改善血液循環的產品很多，例如魚油、紅麴、納豆、銀杏等，能幫助補充神經營養、促進血管循環效用。高雄一心堂藥局曾裕哲藥師表示，魚油、納豆和紅麴主要作用在相對較大的血管上；而銀杏葉萃取物成分則能作用在細小血管，對於腦部和耳朵血管微循環，達到促進血流循環的效果，進而讓眩暈耳鳴獲得明顯改善。

曾裕哲藥師進一步指出，選擇銀杏葉萃取產品，首先應認明成分來自銀杏葉萃取，而非銀杏果，因為銀杏果本身沒有促進血液循環作用；再者，每顆（單位）的藥量應足夠，銀杏葉萃取物每顆含量至少需40毫克，建議選擇大廠牌，因為每家藥廠萃取方式不同，效果也會有差異。

曾裕哲藥師以循利寧為例，成分是銀杏葉萃取物，原料來源和萃取技術經過層層關卡檢驗，成分純粹，相對安心有保障。銀杏葉經研究證實，能清除自由基、抗氧化，還能幫助促進細小血管循環，能抑制血小板凝聚、有活血功能，讓末梢血液循環變好。

銀杏葉萃取物具抗凝血特性 這些族群服用前要多加注意

曾裕哲藥師曾遇過1位年約60歲的婦女，因眩暈耳鳴曾到耳鼻喉科就診，服藥半年後眩暈有改善，但耳鳴並未消失，且會不定時發作，診斷並非耳石脫落或構造原因，也非中樞性神經病變，詢問生活作息、飲食皆正常，於是建議服用循利寧來改善血液循環，婦人服用約3個月，眩暈和耳鳴都有改善，發作頻率也變少，現在持續保養服用中，狀況穩定。

不過，曾裕哲藥師強調，銀杏葉萃取物本身具抗凝血的特性，因此若本身中風過、裝支架或正在服用抗凝血劑，服用前必須先和醫師和藥師諮詢，確保服用安全。另外，服用抗癲癇藥物併用銀杏葉產品恐讓藥效減弱，至於孕婦也不建議服用。

葉鍾慧醫師提醒，工作壓力大、肥胖、抽菸、慢性病三高患者，都是眩暈耳鳴的好發族群，要預防眩暈發生，平時應盡量飲食清淡、睡眠充足、多運動，可服用銀杏葉保健品促進血液循環，老人家尤其要注意季節變換時，做好頸部及身體保暖。若出現不同以往的眩暈情況或出現走路不平衡、流口水等症狀，務必盡速就醫檢查。曾裕哲藥師則建議，少熬夜、營養均衡，即便是中年人也可能眩暈耳鳴，平時應適當紓壓，讓身心維持在健康狀態。

【本文授權轉載自NOW健康

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