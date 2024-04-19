頭痛不是病？醫：偏頭痛就是疾病 4症狀有2項就應儘早治療

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「頭痛不是病，痛起來要人命」這句話，放在現代已經是一個錯誤的敘述：頭痛確實是疾病。根據第三版國際頭痛疾病分類，原發性、次發性及其他頭痛疾病多達十幾種。其中最常見的原發性頭痛，就是偏頭痛。偏頭痛(Migraine)指的不是頭部一邊的疼痛，而是一種有特定症狀的疾病。

若4項症狀符合2項 恐罹「偏頭痛」

台灣台北市立聯合醫院忠孝院區神經內科主任洪嘉蔚指出，偏頭痛症狀特徵包括：

1.單側 2.搏動性 3.疼痛程度中或重度 4.日常活動（如走路或爬樓梯）會使頭痛加劇

若頭痛發作時，符合上面特徵的其中兩項，且伴隨噁心、嘔吐、畏光及怕吵其中一種症狀，就有可能罹患了偏頭痛。

少數第一線藥物無效患者 可採CGRP拮抗劑治療

洪嘉蔚說，若是頭痛發作越來越頻繁，連續三個月都有每個月15天以上的頭痛，極有可能已從陣發性偏頭痛轉變為慢性偏頭痛，需考慮使用預防性藥物。第一線的預防性藥物包含：乙型阻斷劑、抗癲癇藥物、鈣離子阻斷劑、抗憂鬱劑等，雖然效果極佳，但仍有少部分病人無法緩解頭痛，或是無法忍受藥物副作用。

最新的偏頭痛預防藥物為CGRP拮抗劑，該院亦有引進，其副作用較少，但藥價昂貴。

偏頭痛影響生活品質 應儘早適當診治

偏頭痛雖然不會致命，但發作時對病人的生活功能及生活品質影響甚鉅。洪嘉蔚提醒，病人應盡早至神經內科門診就醫，經由適當的診斷與治療，可降低陣發性偏頭痛惡化為慢性偏頭痛的機率。

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