掌握各血糖數值意義 糖尿病前期學穩糖、應定期回診

監控血糖是糖尿病患者的重要例行工作；示意圖。（圖／123RF）

對糖尿病患者來說，監控血糖是例行重要工作，除了注意血糖是否飆高，偶發的低血糖危害也不能輕忽。

醫師提醒，如果是需要施打胰島素的患者，就要每天測血糖；服用藥物控制的，建議周測1至2次，最重要的是要每3個月定期回診，也要一併檢查血脂、血壓等數值，平常要記錄飲食內容、避免晚睡或不運動等不良生活習慣。

空腹血糖值+糖化血色素，兩大糖尿病判定指標。

「要控制好血糖，就要先掌握各項數值代表的意義。」台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉說，空腹8小時抽血測量的，叫做「空腹血糖值」，一般人的空腹血糖值不超過100mg/dL是安全的；如果介於100至126mg/dL就屬於空腹血糖值異常、接近糖尿病狀態；至於飯後血糖值，是餐後2小時測，但會受到食物內容影響，較少用來作為檢測 標準。

「糖化血色素」能反映一段時間的血糖濃度平均值，一般會用來觀察3個月內血糖控制的狀況。黃國晉指出，臨床主要觀察空腹血糖值和糖化血色素2大指標，正常的糖化血色素值應小於5.6%；若在5.7-6.4%之間，屬於偏高，有罹患糖尿病風險；數值大於（含）6.5%則確診為糖尿病。

黃國晉表示，如果患者空腹血糖值正常、糖化血色素異常，就會透過逐餐測量血糖，找出造成血糖波動的是哪餐，所以患者平常也要養成記錄用餐內容的習慣。

吃多、喝多、尿多、體重減輕，最好就診接受檢查。

黃國晉說，如果出現血糖值大於200mg/dL，且有吃多、喝多、尿多等「三多」的高血糖症狀，或是尿液滴到地上引來螞蟻、體重減輕、脫水等情形，加上糖化血色素數值，都可以用來判斷糖尿病。但通常初次診斷後，會請患者透過調整生活方式控制血糖，一段時間後再回診確認。

黃國晉說，通常男性糖尿病患者人數較多，不過隨年齡層增長，女性比率會愈高，這和平均壽命相關。如果有糖尿病家族史、飯前血糖正常但糖化血色素高等情形，會建議到醫院做「葡萄糖耐受測驗」。

針對還沒被診斷糖尿病，但已經有高血糖的患者，會先從調整飲食著手。黃國晉表示，除了減少澱粉類、甜食攝取，同時也要搭配有氧運動消耗血糖，並且評估有無服用其他藥物，因為類固醇或中藥添加的甘草都會影響血糖，會建議調整用藥，非得使用的話，建議使用最低有效劑量。另外，過重的患者要減重，如經上面調整，血糖仍降不下來，就要吃藥控制。

黃國晉說，糖友可藉由餐前130mg/dL、餐後180mg/dL的「38原則」監測血糖，糖化血色素則建議控制在7%以下，年長患者如80歲以上，可以跟醫師討論是否採較寬鬆的認定數值。

監控血糖是糖尿病患者的重要例行工作；示意圖。（圖／123RF）

服藥患者每周測1至2次，打胰島素者每天都要量。

至於血糖的檢查次數和時間，黃國晉指出，患者要每3個月定期回診，如屬於診斷初期，可以透過調整生活型態改善。經過3個月改善，相關數值卻沒有進步，可能就是遺傳性的糖尿病，需要透過吃藥控制，這類服藥控制的患者，建議每周量1至2次血糖，打胰島素的則要每天測。

黃國晉表示，第二型糖尿病因為潛伏期長，診斷糖尿病前期，就會對眼睛、心臟、腎臟等器官和血管產生傷害，所以除了血糖外，回診時還要測三高 、膽固醇、血壓等數值，因為吃的藥多，需要驗肝功能；心臟如果有缺氧，要進行心肌評估、需不需要做心電圖；冠狀動脈攝影、血管鈣化指數，則用來檢測血管狀況。

「糖尿病就是生活型態病。」黃國晉說，血糖跟生活作息有關，晚睡、睡眠不足、少運動、抽菸、喝酒、吃檳榔等不良生活習慣，都可能讓你成為糖友候選人。

發抖、心慌、冒冷汗 糖友別輕忽低血糖。

糖尿病患或糖尿病前期，容易受胰島素波動影響。黃國晉指出，有些病人會出現發抖、交感神經亢奮、心慌、冒冷汗、坐立不安等精神症狀和頭暈等，像是「餓過頭」的低血糖症狀，醫師會詢問有無家族史、血糖狀況、用藥情形等資訊，因為忘記吃東西、吃得少、藥物干擾等，也都可能影響血糖。