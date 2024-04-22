維生素C發泡錠喝過量 恐有腎結石風險

營養師提醒，維他命C發泡錠若長時間大量飲用，可能會影響腸胃消化及營養素吸收，或增加蛀牙、提高結石風險等；示意圖。（圖／123RF）

季節交替，早晚溫差大，民眾感覺身體抵抗力下降、快要感冒時，會泡一杯維生素C發泡錠，好喝又順口。台灣知名主持人于美人於2019年開刀取出上百顆腎結石，她曾提及自己非常愛喝維他命C飲品，幾乎每天都喝。

不少人詢問：發泡錠是否會造成腎結石？台灣衛福部食品藥物管理署在「食藥闢謠專區」公布衛教文章，建議民眾飲用發泡錠須按照產品標示的建議劑量，長期過量食用確實可能增加腎結石的風險。

「食藥闢謠專區」說明，維他命C能調節生理機能、幫助身體抗氧化物，是一種有效的自由基清除劑，常被添加在食品中，作為保護食物的抗氧化劑或營養添加劑。人體如果缺乏維生素C，會引起壞血病；依照衛福部訂定的國人膳食營養素參考攝取量，維生素C每日建議量為100毫克，可多食用木瓜、柑橘類水果、芭樂、奇異果及甜椒、花椰菜、青花菜等。

台灣康寧醫院營養師陳詩婷說明，維他命C發泡錠直接溶在開水中飲用，人體比較好吸收，但是長時間大量飲用仍會帶來健康危機，包括影響腸胃消化及營養素吸收、增加肝腎負擔、血糖容易不穩、增加蛀牙機率、提高結石風險等。

維生素C雖然是水溶性，但經由體內代謝過程長達3-4小時，在代謝過程中，維生素會產生草酸，若服用高濃度的維生素C，很容易在腎臟或泌尿道與尿鈣結合，增加草酸鈣結石的風險。有些人為了增加風味，可能會一次泡2顆，或減少用水量，身體根本來不及吸收。

不論吃下多少的維他命C，人體單次只能吸收200mg，多餘的會隨尿液排出，有些則因個人體質代謝為草酸。而且身體會因為已習慣高量的維生素C，若不吃或減量時，可能會出現反彈性缺乏的症狀，例如牙齦出血、傷口癒合不良。

台灣腎友生活品質促進協會理事長暨台北透析診所院長李孟鴻表示，發泡劑的某些成分，如檸檬酸、碳酸氫鉀，在分解後，學理上可以抑制尿路結石，在酸性尿液及鹼性尿液下，結石風險不一。會導致腎結石的原因，在於服用的量、有沒有補充足夠的水分及本身是否有結石的病史。

「食藥闢謠專區」提到，發泡錠可能含有大量的鈣、磷或其他礦物質，含有高鈣的補充劑如果過量服用，而未被身體充分吸收，會增加腎結石的風險。