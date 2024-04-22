痛到跛行… 認識6種關節疼痛 治療止痛有不同

醫師提醒，膝關節疼痛如果不治療，會影響髖關節、踝關節的活動力，造成行動不便；示意圖。（圖／123RF）

許多中老年人有關節 疼痛問題。據統計，45歲至60歲的人30%有關節疼痛困擾，長者高達60%有關節疼痛問題發生。關節疼痛宛如氣象台，天氣變化時，關節常會喀喀作響且疼痛難耐，及早做好關節保養刻不容緩，以免老來飽受疼痛之苦。

全身關節都可能出現疼痛問題，台灣新光醫院復健科主治醫師陳亭安說，常見膝關節、髖關節、肩關節、肘關節、腕關節、手指關節等發生疼痛，對健康及生活造成影響。當急性疼痛發生時，不同部位關節疼痛，止痛方式也不相同。治療依受傷情形、症狀，以保護關節、維持關節活動度為重點，症狀輕微可以藥物治療、復健或施打止痛藥等改善。

膝關節：

常見膝蓋退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷骨折、十字韌帶損傷及拉傷等，或是急性感染等，會引起膝關節疼痛，導致活動範圍變小、走路不方便。如果膝關節疼痛未治療，接著會影響髖關節、踝關節的活動力，造成跛行、行動不便等。

治療：對於退化性關節炎引起急性疼痛，首要減少病人負重，受傷期間行走時拿拐杖輔助，也要減重 ，給予消炎、止痛藥，若關節有積液可將其抽出，注射類固醇消炎，合併電刺激、局部按摩，以降低關節疼痛，促進關節活動度，減輕不適。

髖關節：

常見創傷骨折、感染或退化，甚至癌症 骨轉移等，會出現骨骼、軟骨及周圍的肌肉、肌腱等疼痛問題，導致關節活動範圍變小、走路不方便。如果髖關節疼痛未治療，未來可能需要長時間臥床。

治療：依不同疼痛原因給予藥物或復健治療，骨折造成骨頭錯位，應立即採外科的復位方式治療。

肩關節：

常見肌腱、韌帶沾黏造成五十肩，或是旋轉肌袖拉傷，退化、創傷造成骨頭錯位等引發肩關節疼痛。尤其五十肩早期非常疼痛，當沾黏嚴重時，手無法舉超過頭頂的高度，而無法吹頭髮；肩膀旋轉肌拉傷，女性無法做到反手穿內衣的動作。

治療：五十肩如果是疼痛階段，可採用超音波導引注射類固醇消炎，配合復健治療；旋轉肌拉傷可先採藥物、復健治療，若病情嚴重，還是需手術治療。

肘關節：

常見手肘內側疼痛的「高爾夫球肘」、手肘外側疼痛的「網球肘」，而手肘後側疼痛是與三頭肌腱發炎有關，若是手肘前側疼痛則是二頭肌腱發炎有關。罹患網球肘的人無法提重物，跌倒時無法用手掌撐地起身。

治療：網球肘如果是疼痛階段，可採用超音波導引注射類固醇消炎，配合復健治療。

腕關節：

常見靠近手掌的手指關節疼痛，可能是腕隧道症候群，而手背的手指關節疼痛，則多為腱鞘囊腫所致，或是手腕深部韌帶的扭拉傷等也會引起疼痛。由於手腕屬於活動度大的關節，如果嚴重疼痛，就無法做扭毛巾等動作。

治療：可以利用護具減輕神經壓迫，也可以在神經周圍施打葡萄糖水，降低神經被壓迫的情形，以利緩解疼痛。

手指關節：

常見紅斑性狼瘡等風濕免疫疾病或是痛風所致，或是過度使用等引起手指關節疼痛、變形、腫脹、無法彎曲，導致關節腫脹嚴重，無法拿杯子、拿碗。

治療：風濕性關節炎給予藥物治療外，如果是發生在手部關節，可能要給予副木等輔助，讓病人順利用餐進食。

陳亭安強調，關節受傷後，針對疼痛不適治療後，就進入保養階段，必須加強關節附近的肌肉力量，可藉由伸展運動、訓練肌肉力量等恢復關節活動度，例如膝關節保養要加強膝蓋附近肌力，可從事抬腿、膝蓋伸直用力夾抱枕等運動。保養關節的飲食，則要預防骨質疏鬆，每天應攝取鈣質、維他命D，避免跌倒、臥床。

痠痛藥膏、貼布、按摩棒可改善疼痛嗎？

許多人會使用治痠痛藥膏、貼布、按摩棒等小物緩解疼痛，陳亭安說，治痠痛藥膏、貼布是針對較為表淺的發炎、疼痛才有效果，使用前須先確定關節或肌肉疼痛原因，如肌腱輕微撕裂傷、肌肉抽筋等，貼布、按摩或許有效；但頸椎間盤神經壓迫造成肌肉痠痛，以針灸、按摩棒緩解，只是放鬆肌肉，症狀仍會反覆出現。