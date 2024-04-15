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中醫：糖尿病屬「消渴症」飲食有3大禁忌

健康醫療網／記者張慈恩報導
（取材自健康醫療網）
（取材自健康醫療網）

糖尿病是一種面性的代謝異常疾病，主要原因是體內胰島素缺乏或功能不全，讓葡萄糖進入細胞利用的能力減低，最嚴重時會無法完全利用，進而使血糖上升；糖尿病早期的常見症狀就是吃多、尿多、喝多也就是俗稱的「三多」。

台灣義守大學暨義大醫院中醫部主任蔡金川說明，在中醫典籍中並無「糖尿病」名詞，「消渴」一詞最早出現在《黃帝內經》，書中記載「甘美肥胖，易患消渴」。中醫認為飲食不節、過食肥甘厚味、工作壓力，情志失調，氣機不暢、勞欲過度等都可誘發消渴病。

消渴症可分為三種：上消、中消、下消，依病程及體質的不同有不同的治療方式。

上消：患者由於肺燥陰虛，津液失於滋潤，所以表現為經常口渴，喜歡喝水，但喝了以後又不能解渴，病根在肺。 中消：患者胃熱熾盛，消化能力過盛，表現為雖然吃得多，但還是容易肚餓，口苦，口臭，口乾，日漸消瘦，病根在脾胃。 下消：患者由於腎虛精虧，不能約束小便，出現尿頻量多、尿濁有時像豬油一樣，手足心熱，腰膝酸軟，病根在腎。若患者兼有肺燥、胃熱與腎虛的因素，便會同時出現多飲、多食、多尿等徵狀。 飲食要注意　忌酒、過甜水果

蔡金川提到飲食注意事項，包含：

1.忌食酒類及麵食類：酒類容易造成肝臟及胰臟發炎，對糖分在體內的代謝造成干擾。麵食類（如麵包、饅頭、包子、麵條、油條、餅乾等）容易造成身體內高血糖狀態，血糖的控制也會變得不穩定。以上兩者皆應嚴格禁食。

2.太甜的水果不宜食用：如龍眼、棗子、西瓜、甜瓜等。

3.平日應多飲用溫熱開水：患者體內容易出現血液濃縮狀態，多喝水能夠避免這個現象。若是長期喝冰水的話，容易造成腸胃機能不佳，對於長期治療會造成不利的影響。

醫師最後提醒，日常保健也十分重要。

1.養成運動的好習慣。每周最少應有3次運動時段，運動方式不拘，但不宜過度激烈，每次運動時間應至少維持30分鐘。

2.避免長期緊張思慮，注意調節勞逸，久事伏案用腦者，要注意體力活動。

資料來源：健康醫療網

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