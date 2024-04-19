我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

全基因檢測 找出健康風險因子

許凱婷、蔡怡真
精準醫療已成為癌症和其他疾病治療的重要趨勢。(圖/123RF)
精準醫療已成為癌症和其他疾病治療的重要趨勢。(圖/123RF)

隨著科技的進步，精準醫療已成為癌症和其他疾病治療的重要趨勢，至於精準防癌可行嗎？醫師指出，「目前可以利用全基因檢測（Whole Genome Sequencing, WGS）來進行精準預防，透過解開全部的基因資訊，辨認出高風險潛在疾病，制定個人化的預防策略。」

科學界發現常見的癌症、高血壓、糖尿病或失智等疾病，與先天基因密不可分，全基因檢測成精準預防的新利器，民眾一生只須檢測一次，就可能找出健康風險的因子進行預防。

兩年前台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘開設基因諮詢門診，至今已有超過600位民眾進行全基因檢測，據統計，進行基因檢測民眾可分為兩類型，一是關注健康的正常人；二是已治癒的癌友及家族癌症史的高風險族群，癌別以乳癌及卵巢癌居多。

張家銘分享，一名23歲的林小姐因母親是乳癌病患，基因檢測顯示有BRCA2基因，是乳癌高風險族群。他強調，「有基因變化不代表一定會生病，只是增加某些疾病風險的指標，因此幫林小姐制定個人化的健康管理計畫，建議她避免飲酒、少吃高脂肪食物和定期運動」。

張家銘解釋，由於全基因檢測會產生龐大資料，需要嚴謹的資訊處理技術，及專業的分析及諮詢能力，但大部分醫師未受過相關訓練，造成解讀及諮詢基因報告的能力參差不齊。

檢測 癌症 高血壓

上一則

春天氣候多變易「眩暈」 醫師分析成因與療法

下一則

剩菜剩飯別放涼才冷藏 反覆加熱吃 易孳生細菌、致癌物

延伸閱讀

乾式低溫保存 避免食物中毒

乾式低溫保存 避免食物中毒
肺癌揪出特定基因 及早用對標靶助延命

肺癌揪出特定基因 及早用對標靶助延命
乳癌逐年增加 醫：飲酒、炸物、晚生育增風險

乳癌逐年增加 醫：飲酒、炸物、晚生育增風險
劉亦菲同框表姊 網：一家子好看基因 美得不科學

劉亦菲同框表姊 網：一家子好看基因 美得不科學

熱門新聞

巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

2024-04-16 19:35
振興醫院營養師營養師陳韻婷表示，蛋殼顏色和雞隻的品種或餵養的飼料相關，和營養價值沒有直接相關性。本報資料照片

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

2024-04-18 15:51
醫師提醒按摩頸部要注意頸動脈竇和動脈區位置，高齡者因血管老化更要注意力道。（衛福部桃園醫院提供）

婦肩頸痠痛「鬆一下」昏迷險送命 醫揭原因、再示警「8傷頸致命行為」

2024-04-13 17:11
國健署表示，透過改善不良的生活習慣，戒菸、戒酒、配合少油、少糖、少鹽及高纖的飲食原則，以及每周進行至少150分鐘以上的中度強度身體活動，透過以上7項生活建議，可以降低5成以上糖尿病的發生風險。示意圖。（123RF）

全台4人就有1人糖尿病前期 7招逆轉5成罹病率

2024-04-15 05:15
（取材自健康醫療網）

中醫：糖尿病屬「消渴症」飲食有3大禁忌

2024-04-15 01:25
發泡錠可能含有大量的鈣、磷或其他礦物質，在特定條件下，例如含有高鈣的補充劑如果過量服用，卻未被身體充分吸收，確實可能增加腎結石的風險。圖為示意圖。(Pexels)

含鈣發泡錠喝多恐高血鈣 醫提醒2大服用重點

2024-04-13 09:54

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事