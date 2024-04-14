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五十肩痛到梳頭都難 微創肩關節鏡手術助擺脫困擾

健康醫療網／記者王冠廷報導
五十肩在醫學上稱為「沾黏性肩關節囊炎」，通常在患者50歲左右發生。(取材自健康醫療網) 健康醫療網
五十肩在醫學上稱為「沾黏性肩關節囊炎」，通常在患者50歲左右發生。(取材自健康醫療網) 健康醫療網

「五十肩」是常年被討論的健康議題，五十肩在醫學上稱為「沾黏性肩關節囊炎」，通常在患者50歲左右發生，成為五十肩的名詞由來；其帶來的肩膀疼痛、僵硬感，以及運動受限、夜間疼痛等症狀，為患者的生活和工作帶來不小困擾，例如伸手拿東西、梳頭、穿脫衣服或睡覺等，都會因疼痛而變得困難。

五十肩新治療 微創肩關節鏡

台灣安南醫院骨科醫師方啟榮表示，五十肩傳統治療方法大抵為藥物治療、物理治療及注射等；然而，當這些治療方法都無法達到理想的效果時，便可考慮採微創肩關節鏡手術。他強調，微創肩關節鏡手術無疑為五十肩的治療帶來了新突破，透過細小的切口直接觀察並去除沾黏的組織，同時治療受損組織，極大化減少手術的創傷和恢復時間。

微創肩關節鏡 手術精準度更高

方啟榮醫師補充，微創肩關節鏡手術具有更高的精準度和定制性，能夠針對每位患者的具體情況進行治療，從而達到較好的治療效果。他認為，這一技術的應用，為患者提供了創新的解決方案，得以藉此擺脫五十肩困擾，並相信隨著微創技術不斷發展和完善，肩關節鏡手術將為更多患者帶來福音，幫助患者擊退疼痛、重拾健康和活力。

易和旋轉肌腱損傷搞混 治療方式不同

值得注意的是，五十肩最容易和「旋轉肌腱損傷」搞混，很多人會誤以為兩者是同一疾病。事實上，症狀雖然有些相似，但兩者是不同的疾病，相對有不同的發病機制和治療方法。因此，對於症狀的準確辨識和診斷顯得至關重要，攸關能否針對性且正確地進行治療，若民眾有相關疑問，可再就診諮詢醫師。

資料來源：健康醫療網

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