我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛小孩長年關鐵籠被救出 暌違14年「沐浴陽光」開心笑了

航空公司累積哩程酬賓計畫 最好用的是這家

膝蓋痛、皮膚敏感...吃藥不會好以為絕症 就醫才知是更年期

世界新聞網／輯
加拿大更年期基金會發現，大多數加國女性並不了解更年期症狀，導致未獲適當治療。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）
加拿大更年期基金會發現，大多數加國女性並不了解更年期症狀，導致未獲適當治療。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

加拿大女子吉萊斯比（Kathleen Gillespie）47歲時，膝蓋關節突然開始痛到她不能走路，皮膚變得異常敏感，不時像有火在燒，她以為自己得了絕症，用13項藥物治療每個症狀，甚至考慮動膝蓋手術，最後發現這些都只是因為進入更年期；她接受停經荷爾蒙治療後，症狀在數周內全部消失。

雅虎加拿大最近訪談了一些加拿大婦女，聊自己的更年期症狀，也訪問婦科醫師談論較少為人知的女性更年期症狀。

「加拿大更年期基金會」（The Menopause Foundation of Canada）2022年10月曾出版一份報告，發現多數人只知道潮熱和夜間盜汗，不知道泌尿道感染、心悸和性行為時的疼痛也是症狀，六成女性不知道疼痛、偏頭痛、焦慮、心情低落和記憶問題也是症狀，讓她們只能獨自忍受，未能接受治療。

報告也指出，四成女性曾因更年期症狀就醫，但其中72%的女性認為沒有幫助，將近四成病患認為症狀未獲治療，另外只有27%的病患說醫生有和她們提到「更年期」或「停經」。

也曾受更年期症狀困擾的加國女子西比（Amanda Thebe）說，這不是醫生的錯，是整個系統出問題，女性需要獲得更多更年期相關知識，了解並不是只有潮熱或月經量改變，女性更了解自己的身體，就能少承受很多壓力，獲得更多尊嚴，「發給35歲女性一張衛教單，就可能改變她的一生」。

加國更年期協會的醫生普雷姆吉（Shafeena Premji）說，女性可能在30幾或40幾歲就發生這些症狀，但通常被認為是因壓力或睡眠不足導致而被忽略，她建議女性使用追蹤器輸入症狀和紀錄經期，看兩者是否有關聯。

加拿大 關節 雅虎

上一則

鼻竇炎常見症狀只在鼻腔？ 咳嗽、頭痛、發燒同樣難熬

延伸閱讀

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌
女性更年期不適 恐影響工作 專家籲「改變職場4作為」

女性更年期不適 恐影響工作 專家籲「改變職場4作為」
為何婦女有更年期？ 科學家從鯨魚研究找到可能原因

為何婦女有更年期？ 科學家從鯨魚研究找到可能原因

熱門新聞

腫瘤學者阿芳索建議，多吃天然食品，少吃加工食品，有助於降低罹癌風險。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Tukhfatullina Food Photographer/Stylist）

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

2024-04-09 19:40
約旦安曼省胡笙國王癌症治療中心醫護人員去年8月正對一名癌症病患進行機械手臂手術。（路透）

年輕人罹癌風險增 研究曝和「這事」有關 特別是這些癌症

2024-04-08 18:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

長者摔不得 居家、外出注意6招預防跌倒

2024-04-06 01:45
（圖／NOW健康）

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

2024-04-10 01:00
（圖／NOW健康）

白髮為何一直長？中醫解析老年白與少年白成因大不同

2024-04-10 03:30
（圖／健康醫療網）

肥胖之糖尿病友注意 醫：做到這件事 有望逆轉糖尿病

2024-04-11 02:30

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒
中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班