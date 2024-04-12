膝蓋痛、皮膚敏感...吃藥不會好以為絕症 就醫才知是更年期

加拿大更年期基金會發現，大多數加國女性並不了解更年期症狀，導致未獲適當治療。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

加拿大 女子吉萊斯比（Kathleen Gillespie）47歲時，膝蓋關節 突然開始痛到她不能走路，皮膚變得異常敏感，不時像有火在燒，她以為自己得了絕症，用13項藥物治療每個症狀，甚至考慮動膝蓋手術，最後發現這些都只是因為進入更年期；她接受停經荷爾蒙治療後，症狀在數周內全部消失。

雅虎 加拿大最近訪談了一些加拿大婦女，聊自己的更年期症狀，也訪問婦科醫師談論較少為人知的女性更年期症狀。

「加拿大更年期基金會」（The Menopause Foundation of Canada）2022年10月曾出版一份報告，發現多數人只知道潮熱和夜間盜汗，不知道泌尿道感染、心悸和性行為時的疼痛也是症狀，六成女性不知道疼痛、偏頭痛、焦慮、心情低落和記憶問題也是症狀，讓她們只能獨自忍受，未能接受治療。

報告也指出，四成女性曾因更年期症狀就醫，但其中72%的女性認為沒有幫助，將近四成病患認為症狀未獲治療，另外只有27%的病患說醫生有和她們提到「更年期」或「停經」。

也曾受更年期症狀困擾的加國女子西比（Amanda Thebe）說，這不是醫生的錯，是整個系統出問題，女性需要獲得更多更年期相關知識，了解並不是只有潮熱或月經量改變，女性更了解自己的身體，就能少承受很多壓力，獲得更多尊嚴，「發給35歲女性一張衛教單，就可能改變她的一生」。

加國更年期協會的醫生普雷姆吉（Shafeena Premji）說，女性可能在30幾或40幾歲就發生這些症狀，但通常被認為是因壓力或睡眠不足導致而被忽略，她建議女性使用追蹤器輸入症狀和紀錄經期，看兩者是否有關聯。