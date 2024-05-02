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女星抗乳癌 挺過12次化療

記者許凱婷／報導
朱芯儀積極抗癌，讓癌細胞「滾出她的身體」。（本報資料照片）
朱芯儀積極抗癌，讓癌細胞「滾出她的身體」。（本報資料照片）

根據最新衛福部數據，台灣每4分19秒就有一人罹癌，近來，英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）也公開坦承自己罹癌，癌症的治療、預防已成世界火紅議題。2011年獲得金鐘獎戲劇節目女配角獎的台灣女演員朱芯儀，現身分享罹患乳癌經歷。

留回一頭茂密且烏黑的俏麗短髮，38歲朱芯儀重拾自信笑容，似乎已不復見化療期間的憔悴。談起化療時，不僅落髮、指甲斷裂，脹氣更讓她渾身不適，加上無法面對鏡中的光頭形象，曾讓她一度想放棄治療。但為母則強，想到年幼的孩子，她奮力抗癌，積極挺過12次療程後，成功讓癌細胞「滾出她的身體」。

朱芯儀在三年前，發現乳房大小不對稱，更在右邊乳房摸到一顆會動的東西，原以為是纖維腺瘤變大，上節目時，醫師叮囑她趕快去檢查。後來掛家醫科安排觸診，隔兩天馬上安排超音波和切片，一照之下醫師強調「妳這要動刀喔！」超音波檢查時，她邊照邊落淚，面對可能罹癌的恐懼，負面情緒瞬間猙獰地闖入她的人生。

後來確診罹患乳癌HER2陽性，還是強陽性。樂觀的她還開玩笑和醫師說「化療應該就是我人生最瘦時期吧！」結果醫師馬上潑冷水：「妳不要想太多，乳癌病人是唯一會變胖的。」後來制定療程計畫，先讓腫瘤盡量縮小，再進行切除。

化療期間她水腫5公斤，腹瀉和便祕情況嚴重，腸胃時常處於不舒服狀態，加上味覺改變，吃肉都覺得像金屬，甚至嚐得到苦味。因為胃口變差，容易導致白血球指數降低，進而拉長療程，她強迫自己進食，攝取充足營養和蛋白質，談到「每次測白血球都是高標通過」，略帶驕傲的神情，也讓人感受她的真性情。

老公衛斯理對外總稱讚朱芯儀十分堅強，但外表樂觀，甚至罹癌初期都還在上節目的她，其實獨自一人在家時，總是趴在陽台上眺望遠方。而化療的不適，令她渾身劇痛，脹氣更讓她失去胃口，外加無法排氣、排便也不順暢，身體出現指甲斷裂、滿臉爛痘的慘狀。外表亮麗的她，曾因演出《犀利人妻》被觀眾恨得牙癢癢，如今望向鏡子時心想「這是誰啊？」身心靈的折磨，更曾讓她差點撐不過治療。

第一次化療十天後，才開始落髮，當時頭髮一拉就掉，兒子和女兒甚至輪流拉她頭髮進行比賽，一下是女兒說「一定是我拉的比較多」，兒子緊接「我不信，我也要來拉。」童言童語讓她哭笑不得，也慶幸「小孩心態挺健康」。

後來因為頭髮呈現不規則的狗啃狀，衛斯理怕她難過，讓她裸身坐在浴缸中，理成光頭，她坦承「當時看著光頭的自己，真的非常難過，似乎有部分的自我跟著落髮一起遺失。」後來，她買了漂亮的假髮，學會接受新的自己。

衛斯理更擔負起床照顧小孩的責任，只為了讓她能好好睡覺，才有抵抗力跟病魔作戰；朋友千里迢迢來載她上山，帶她賞花和喝下午茶，點餐時還細心選擇她能攝取營養的食物，甚至注意冰塊是否煮過，只因害怕裡面有細菌。她感謝家人跟朋友的照顧，沒想到罹癌卻讓她體會更多的愛。

「上帝說，先受苦的人，可以用自身經驗幫助別人。」她將自己的經歷公開分享，不僅為了提醒女性關注自己的健康，更為了給予那些正在與病魔抗爭的人勇氣和希望。「希望我的故事能激勵那些也在與癌症抗爭的人。讓他們知道，他們並不孤單。」朱芯儀的堅強和樂觀，也鼓舞了許多原本不願接受治療的病人，讓他們願意面對疾病。

朱芯儀強調，生病後只想著一定要好起來，因為只有撐不下去或痊癒兩條路。「哪天若不幸離世，其實是每個人都必經過程。」現在的她選擇聽從自己的聲音，一切都不太過強求，因為生命就是經歷不斷的選擇。她也鼓勵大家，「無論走在多麼崎嶇、不平坦的路上，都請為自己努力，因為你沒有別條路可走，所以請勇敢接受所有治療。」

朱芯儀積極抗癌，讓癌細胞「滾出她的身體」。（記者李政龍／攝影）
朱芯儀積極抗癌，讓癌細胞「滾出她的身體」。（記者李政龍／攝影）

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