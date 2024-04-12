泡芙阿姨不胖但體脂肪偏高 健檢發現胰臟有腫塊竟罹癌

圖片來源 ／NOW健康

55歲楊姓婦人本身有抽菸習慣，平日飲食偏愛精緻甜點及高油脂、油炸食物，但由於體態看起來跟周遭年齡相仿的親友相比不算肥胖，這也讓她不以為意。直到楊婦近期體檢結果出爐，才發現自己肌肉量偏低、體脂肪高達35％，成為所謂的泡芙人，且從腹部磁振造影（MRI）橫切面影像發現胰臟有腫塊，經過進一步檢查才確認罹患胰臟癌。

胰臟癌初期症狀難辨 醫：易被當成消化不良

根據楊婦自述，自己平常身體沒有不適症狀，頂多偶爾感覺腹部有些微悶脹感，但覺得只是吃飯吃多了，導致肚子脹脹的，即便健檢發現胰臟有異常，身體也沒有太明顯的不適症狀。

▲醫師從腹部磁振造影（MRI）橫切面影像發現，楊姓婦人胰臟有腫塊。（圖／北投健康管理醫院提供）

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，初期胰臟癌的症狀大多為沒有明顯表徵，即便有症狀也會因胰臟身處位置在胃部後方，當發生上腹悶痛、消化不良、食慾不振等非特異性症狀，容易被當作只是一般腸胃消化不良問題，因此很難靠症狀來早期發現，大多都是健檢意外發現。

胰臟癌高危險族群注意 掌握良好習慣避免疾病來犯

胰臟癌的致病原因至今尚不明確，民眾該如何面對有癌王之稱的胰臟癌？錢政平建議，民眾日常應維持飲食均衡、戒菸戒酒，作息正常來降低發生機率；胰臟癌的高危險群包括肥胖、吸菸、遺傳慢性胰臟炎、糖尿病，以及家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤家族史者務必提高警覺，主動安排檢查，才能為自己多爭取較好的治療時機。

錢政平也提醒民眾，「<肥胖是健康的慢性殺手，許多疾病的危險因子都包含肥胖；除了外表肥胖，也須留意體脂是否過高，形成的「隱性肥胖」（男性體脂肪率正常值約為15至25%，女生約為20至30%），過高的體脂容易造成三高 （高血脂、高血壓 、高血糖）問題，會提升其他慢性病風險。

NOW健康