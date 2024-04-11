「免疫性血小板缺乏紫斑症」治療一年卻無效？竟是鈣片惹禍

（圖／健康醫療網）

台灣北部一名中年女性上班族，罹患「免疫性血小板低下紫斑症」(ITP)已多年，期間以皮質類固醇治療；一年多前因療效減退，改換成口服「血小板生成素受體致效劑」(TPO-RA)治療，成效卻不見彰顯，病情難以控制。最終經醫師詢問後，才發現原來為了預防骨質疏鬆，她每天都會服用含鈣保健食品，不料與口服藥物產生交互作用，導致藥效無法發揮，讓患者不禁大嘆白白浪費治療時間，卻因口服藥物的種種限制，降低了治療效果。

胃藥與口服藥交互作用 兩年治療徒勞無功

義大醫院大昌醫院血液腫瘤 科醫師廖浚凱說明，上述「免疫性血小板缺乏紫斑症」(ITP)患者原先在北部它院治療，使用口服「血小板生成素受體致效劑」(TPO-RA)將近一年多，卻遲遲不見療效，病情時好時壞，直至南下他的診間就醫，經過詳細詢問下，才驚覺原來是患者固定吃的含鈣保健食品與口服藥物交互作用，讓藥效全失。經過與患者討論後，目前她改為「皮下注射型」的「血小板生成素受體致效劑」，無須再顧慮與其他藥物的交互作用，讓患者安心治療，穩定追蹤病情。

廖醫師解釋，「免疫性血小板缺乏紫斑症」(ITP)是一種因為血小板數量減少造成的出血性疾病，成因不明確；女性患者多於男性，約占六至八成，男性好發於10歲以下及60至70歲之間，女性則好發於20-40歲， 血小板數量正常值為15至45萬/μL，出現症狀的患者嚴重恐致1至2萬以下；病人大多因健康檢查抽血數據異常，或是有出血症狀前來就醫，例如紫斑、嘴巴出血、經血過多、腸胃道出血情形。

目前「免疫性血小板缺乏紫斑症」(ITP)治療多以皮質類固醇做為第一線治療，若是六個月後效果不佳，或是副作用耐受性差，例如月亮臉、水牛肩，則會改為「血小板生成素受體致效劑」(TPO-RA)治療，目前有口服與皮下注射型，共兩種藥物類型可供患者選擇。

廖醫師表示，兩種「血小板生成素受體致效劑」(TPO-RA)控制症狀，避免疾病惡化成效都相當不錯。「口服TPO-RA藥物」是一天一至二顆，必需在固定時間並且空腹服用，但須留意使用限制，用藥建議前四小時及後兩小時空腹，達到藥物發揮的最佳效果，若是同時服用陽離子藥物，例如軟便藥物、腸胃藥、或是鈣鐵鉀鎂等保健食品，甚至牛奶 及豆漿等等，會影響藥效，甚至無效，患者須多加注意。

廖醫師進一步說明，相較於口服藥物，一周一次的「皮下注射型TPO-RA藥物」限制則較少，對於經常出國出差，或輪班上班族、空服員、容易忘記服藥或無法自理的年長者來說，不需空腹用藥，是比較方便、簡單的用藥選擇。同時年長者多有共病、三高 或是多種用藥、保健食品，皮下注射藥物也能免去藥物交互作用風險。針劑目前可自行施打或前往附近診所施打，若是病情穩定，可依醫師建議固定回診，追蹤血小板數值即可。

廖醫師提到，若是口服藥物效果不佳，或是無法承受副作用，例如頭痛及四肢疼痛為主，可與醫師討論更換藥物。依據國外研究指出，口服藥物若無效，提早改換皮下注射型藥物仍有7至8成效果，藥物轉換成功率高。

藥物治療多方面考量 務必遵從醫囑用藥

廖醫師表示，針對二線TPO-RA藥物，醫師多會參考患者生活作息及需求，並依據病患狀況給予適當治療建議，多以肝指數（病毒性肝炎），以及各項身體數值來衡量，若是C肝患者只能以針劑治療，而年長者大多藥物遵從性較低，以皮下注射型藥物治療較佳。醫師最後提醒，用藥者不論採取口服或皮下注射型藥物，都務必遵從醫囑，充分與醫師溝通討論，避免因藥效無法發揮，導致病情持續惡化。



資料來源：健康醫療網

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