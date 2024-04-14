肋膜積水好不了、免疫力下降 當心隱球菌感染找上門

台中榮總嘉義分院醫師謝耀文透過病理的顯微鏡檢查，確診為相對少見的「隱球菌肺炎」感染。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

台灣1名56歲男子因肺炎和肋膜積水到台中榮總嘉義分院就醫，經檢查發現肺葉有結節狀陰影，但抗生素治療後改善有限，病理檢驗科醫師謝耀文進一步切片檢查才發現是少見的「隱球菌肺炎」感染，使用抗黴菌劑藥物後健康痊癒。醫師謝耀文表示，通常隱球菌感染好發於免疫力 不全的病人，配合醫師診斷找出病因治療。

中榮嘉義分院表示，這名男子有C型肝炎和肝硬化的病史，因肺炎和肋膜積水的情形就醫，經胸部X光和電腦斷層的檢查後發現，在肺葉中有好幾片結節狀陰影，後續安排抽血和痰液檢查，都有細菌感染，以抗生素治療效果並不理想；進一步安排肺部病切片檢查，透過病理的顯微鏡檢查，確診為相對少見的「隱球菌肺炎」感染，使用抗黴菌劑-氟康唑（Fluconazole）藥物後已健康痊癒。

謝耀文表示，隱球菌（Cryptococcus）是黴菌的一種，染病嚴重程度取決於病人的免疫狀況，肺部感染是常見的病症，且症狀和一般細菌性肺炎不太相同，或是慢性的咳嗽、發燒、肋膜痛、或體重減輕。中樞神經系統的感染通常呈亞急性或慢性病程，症狀為發燒、頭痛、噁心、嘔吐等，也可能出現視力喪失、顏面癱瘓。

隱球菌肺炎常有特殊的電腦斷層特徵，配合臨床表現，細菌學及病理細胞學檢查可以診斷。謝耀文表示，隱球菌感染好發於免疫力不全的病人，如罹患愛滋病惡性淋巴瘤、癌症 化療的血球低下、紅斑性狼瘡、類肉瘤症、糖尿病患、長期類固醇治療者或器官移植病人，因此需要配合醫師以抗黴菌的藥物治療，但他提醒，降低感染隱球菌機率才是治標之道。