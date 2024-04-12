8旬婦1天狂拉30次 竟確診直腸癌

醫師提醒，長期腹瀉或解血便，症狀愈來愈嚴重，千萬不可輕忽；示意圖。（圖／123RF）

一名8旬謝姓婦人因腹瀉、解血便長達3個月，症狀越來越嚴重，每天都拉30次以上，家屬憂心，就醫後確認並非吃壞肚子，而是直腸癌；醫院僅用1周共5次短療程放射治療，腫瘤 就完全消失，令患者及家屬很驚喜。

台灣南投醫院指出，大腸直腸癌曾連15年蟬聯台灣癌症 發生率之首，直腸部位的腫瘤約占全部大腸癌的40%，其標準治療方法為手術前放射線治療與化學治療，手術前放療可減少癌細胞 擴散，縮小腫瘤體積，提高完全切除機率，降低局部復發率。

該院放射腫瘤科醫師嚴儆恒表示，傳統的術前放射治療療程為28次，大約需要6周時間，許多病患因舟車勞頓，而未能接受完整的標準治療，像謝婦有高血壓及糖尿病病史且年邁，其家屬擔憂她恐承受不了每周5日，持續好幾周的療程。

經評估，近年許多大型研究報告，低分次放射治療，也就是短療程放射治療，但與傳統的長療程放射治療有相同的效果，也被美國癌症治療指引（NCCN）採用，因此建議謝婦接受短療程放療。

嚴儆恒說，短療程放射治療為單次較大劑量的放射治療，療程為5次，只要1周就能完成，且搭配標準化療後，研究發現直腸癌有超過8成會縮小，甚至近3成的腫瘤完全消失，像謝婦因治療反應佳，因此在放射治療後腫瘤便完全消失。

不過，嚴儆恒仍建議，直腸癌患者只要身體情況許可，仍要接受手術切除腫瘤，防止復發的可能。南投醫院則表示，若身體長期出現異狀，應積極尋求醫療，若罹癌，醫師會依腫瘤特性安排個別化治療計畫，幫助患者便利治療，早日康復。