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名醫加持AI 超音波即時辨識肝腫瘤

魏忻忻、洪淑惠
許金川教授(右)與團隊合作，將無數超音波判讀肝腫瘤資料雲端化，培訓AI判讀即時超音波檢查影像。(圖／台灣好心肝基金會提供)
許金川教授(右)與團隊合作，將無數超音波判讀肝腫瘤資料雲端化，培訓AI判讀即時超音波檢查影像。(圖／台灣好心肝基金會提供)

防治肝病，醫界積極宣導成人應每半年到一年作一次上腹部超音波檢查；但是檢查後疑似有腫瘤等病變，常需轉介等待進一步的電腦斷層或核磁共振檢查，很是折磨人。台大醫院與好心肝基金會、聰泰科技開發公司合作研發AI輔助裝置，可以在作超音波時，就彷彿有經驗豐富的名醫陪同，馬上能協助找出九成病變。

這個輔助裝置命名為「深度學習在超音波檢查肝腫瘤自動偵測與辨識之應用」軟體，近日在日本舉行的亞太肝臟研究醫學會中，獲「研究者獎」大獎。

好心肝基金會執行長暨台大家庭醫學部兼任主治醫師粘曉菁指出，這是台灣第一個由社會愛心挹注完成的即時超音波影像AI裝置，由聰泰科技公司大力支持公益協助開發。台大影像醫學部主治醫師吳宏醫學博士代表報告與受獎，吸引全球數千位肝臟醫師專家學者與會見證。

這項人工智慧應用於肝腫瘤超音波影像可即時自動偵測及辨識裝置的研發，由粘曉菁主導，希望將台灣首位以超音波檢查診斷肝腫瘤權威、台大醫院名譽教授暨好心肝基金會董事長許金川的數十年超音波判讀肝腫瘤的經驗，得以雲端化，讓醫療人員幫病人做腹部超音波檢查的同時，猶如身旁有「許P」，輔助即時判定肝腫瘤的良惡性。

粘曉菁說，此研發搜集2002年至2020年，台大醫院1576名患者，共6001個肝臟腫瘤超音波影像，且透過電腦斷層（CT）或磁振造影（MRI）影像或病理結果確定肝腫瘤診斷，再由超音波專科醫師標記出每一個腫瘤的部位，進一步訓練AI軟體自動偵測及辨識肝腫瘤影像。

此AI裝置協助醫療人員以無輻射且快速的超音波檢查，即時輔助醫師診斷肝腫瘤，緩解病人焦慮感，並減少高階影像（CT或MRI）檢查的等候時間與國家醫療資源支出。目前研發團隊已向衛福食藥署申請證照，粘曉菁說，相信不久後，此套AI輔助系統就可應用於臨床。

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