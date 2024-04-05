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年輕人罹癌增 醫曝10大警訊

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愈來愈多的年輕人罹患癌症，醫師提醒，平日要保持健康的生活方式，癌症預防勝於治療；示意圖。（圖／123RF）
愈來愈多的年輕人罹患癌症，醫師提醒，平日要保持健康的生活方式，癌症預防勝於治療；示意圖。（圖／123RF）

42歲的英國凱特王妃自曝罹癌後，引發了一場關於癌症的廣泛討論，特別是關注年輕族群（50歲以下）的健康。對此，台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，全球有許多研究探討年輕人癌症發病率的顯著上升原因，他也盤點出罹癌十大警訊症狀，提醒年輕人能早點發現跟預防治療。

有鑑於愈來愈多年輕人罹患癌症，英國專家們開始深入探討，為何近年50歲以下的癌症患者數量會有如此明顯增加？尤其是那些通常只在高齡者中才會見到的癌症類型。

在44國家一項癌症分析研究發現，那些年輕得癌的人，一般定義在50歲以下的民眾。此研究發表在Nature Reviews Clinical Oncology《自然評估臨牀腫瘤學》發現，1990年以後出生的人，比1970年出生的人更有可能在50歲之前得癌。這意味年輕人要比他們之前幾代人更受癌症的拖累。

哪些症狀是徵兆？年輕人如何能早點發現自己有罹癌警訊，才能提早發現治療：

1.無痛的腫塊或腫脹：

如果發現身體某部位出現異常腫塊，且隨著時間逐漸變大，就必須警惕。

2.持續發燒或持續咳嗽：

若有咳嗽症狀，尤其是咳嗽時常伴有血絲時更應注意。雖然這可能是由多種因素引起，但如果發燒持續不退，特別是夜間出汗，這可能是血癌或淋巴系統癌症的跡象，超過三個禮拜的咳嗽，一定要去看一下醫生，才比較安心。

3.排便習慣改變：

包括便祕、腹瀉等排便習慣的變化，或發現糞便中有血或顏色變黑、灰白或紅色，千萬別輕忽。

4.排尿異常困難：

如頻繁需要小便、尿急或排尿疼痛，甚至尿愈來愈少，要當心。

5.無端出血：

包括陰道出血、排便或排尿時出血，或咳嗽出血，也別大意。

6.不明的體重下降：

如果在沒有改變飲食或運動習慣的情況下，體重突然下降超過5公斤，這可能是早期癌症的跡象。

7.持久的疲勞感：

如果感到持續的極度疲勞，影響日常生活，則應該提高警覺。尤其是休息後仍感到疲憊，可能是癌症早期的一個跡象。

8.皮膚出現變化：

新出現的痣或原有痣的大小、形狀或顏色的變化都不容忽視。因為新出現的痣、痣的形狀、大小或顏色的變化，皮膚發紅、發黃、騷癢或脫皮等，都可能是皮膚癌的警訊。

9.持續的疼痛：

如果有持續疼痛而找不到原因，則需要進一步檢查。尤其是疼痛的位置和強度逐漸增強，而且找不到其他原因，應當警惕可能是癌症。

10.消化系統問題：

如長期胃灼熱或消化不良或嚴重腹瀉、食慾愈來愈差，越吃越瘦，都可能是癌症提早的表現。

以上十種罹癌警訊症狀，可能並非癌症所致，但如果這些症狀持續存在或有惡化的趨勢，建議要及早就醫進行檢查。定期進行健康檢查並對身體的任何變化保持警覺，有助於早期發現並處理健康問題，從而增加治療成功的可能性。

黃軒提醒，癌症預防勝於治療，平日要保持健康的生活方式，如：「均衡飲食、適量運動、避免吸菸和過量飲酒，以及減少接觸已知的致癌物質」，都是降低年輕人罹患癌症風險的有效方法。

癌症 凱特 便祕

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