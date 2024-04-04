針灸、按摩 擺脫顏面神經麻痺

顏面神經麻痺後遺症把握黃金期治療，可靠針灸、臉部運動、穴位按摩回復原本面貌；示意圖。（圖／123RF）

冬春交際是顏面神經麻痺好發的時期，中醫師康涵菁說明，顏面神經是人體第七對腦神經，主要掌管臉部的表情肌肉及舌頭前2/3的味覺，造成顏面神經麻痺的可能原因很多，包含臉部吹風、過度勞累、病毒感染或是腦部的損傷，都有機會引發，進而出現抬頭紋與法令紋消失、嘴角歪斜、眼睛不能閉、半邊臉部感覺麻木或遲鈍或是耳後疼痛等症狀。

康涵菁中醫師提及，現在民眾普遍很有警覺心，看到臉部歪斜首先都會懷疑是不是中風 ，然而中風和顏面神經麻痺不同在於中風除了臉部表徵以外，還會有口齒不清、肢體無力及感覺異常的症狀，可藉此去作辨別。

顏面神經麻痺後遺症把握黃金期治療，可靠針灸、臉部運動、穴位按摩回復原本面貌；示意圖。（圖／123RF）

中醫密集針灸有助益

儘管近八成的顏面神經麻痺患者在數周到一兩個月內會漸漸回復，但也有些病情較為嚴重的病人會持續面部僵硬，單邊歪斜不自然的症狀長達1到2年之久，造成生活社交上的困擾。

西醫治療在疾病初起之時會給予高劑量的類固醇及抗病毒藥物，後期的話則會建議復建治療搭配服用B群促進神經修復。中醫方面則是可以透過中藥與臉部美容針灸內外同步調理，若能發病兩周內的治療黃金期積極治療，回復速度會較快。康涵菁中醫師提醒，假使錯過黃金期才來治療，則需要更加密集的針灸，才有機會恢復正常樣貌。

以中醫觀點來看，顏面神經麻痺可對應到古代典籍中的「面癱」、「口眼喎斜」及「歪嘴風」，主要影響陽明經與少陽經所循行的位置，病因是由於風邪侵犯、痰瘀阻滯或是氣血失養所導致。用藥可視情況使用祛風、通絡、祛痰與補虛的方劑，像是使用補陽還五湯和牽正散去補養氣血，紓解筋攣，同時加入陽明與少陽經的引經藥如白芷與柴胡，去增強療效；若處於停滯期，則還需加上活血化瘀藥物例如丹參和三七，才能突破治療瓶頸。

康涵菁中醫師說明，除了服用中藥以外，搭配美顏針灸能夠縮短病程並促進局部神經血管的修復。美顏針的針身比一般針具更為細滑，不僅可大幅降低痛感，還能針對失衡的肌肉筋膜去做調整，並且促進氣血循環，使得患側逐漸恢復自然樣貌，是現今治療臉部相關疾病的一大利器。

顏面神經麻痺後遺症把握黃金期治療，可靠針灸、臉部運動、穴位按摩回復原本面貌；示意圖。（圖／123RF）

按摩穴位可疏通經絡

顏面神經麻痺的患者最忌諱受到風寒，因此平時一定要做好頭面部的保暖，避免吹風著涼。保持充足的睡眠也是相當重要，不讓自己過度勞累，才能提升免疫力 。康涵菁中醫師建議，患者可每天使用毛巾熱敷臉部僵硬的區域，並且早晚在鏡前進行張眼、閉眼、挑眉的眼部運動以及吹口哨的噘嘴動作，以刺激肌肉，避免萎縮。此外，也可依據神經肌肉走向去按摩以下三組穴位，幫助疏通經絡。

1. 眼部－攢竹穴與太陽穴

找法：攢竹穴位於眉頭凹陷處；太陽穴位於眉尾和目外眥的連線中點向後一橫指處。

2. 顴部－顴髎穴與下關穴

找法：顴髎穴位於目外眥直下，顴骨凹陷處；下關穴位於耳前一橫指，顴弓與下頷切跡中的凹陷處。

3. 頷部－地倉穴與頰車穴

找法：地倉穴位於嘴角旁約五分位置；頰車穴位於下頷角前上方一橫指處。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）