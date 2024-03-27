青光眼惡化進程 醫：如滾雪球

許多病患以為「眼壓過高」才會青光眼，醫師提醒高風險族群應定期接受視神經眼底檢查、或眼壓檢查等，才能避免錯過黃金治療期；示意圖。（圖／123RF）

青光眼嚴重恐會面臨失明，醫師指出，罹患青光眼，惡化速度如小雪球自山坡上滾下，初期患者無感，但隨著越滾越大，惡化速度就會加速，等到影響中央視野時，多半已進展到中後期，視神經已死亡一半。

未必眼壓過高所致

台灣青光眼關懷協會理事長暨三軍總醫院青光眼專科主任呂大文指出，許多患者以為「眼壓過高」才會青光眼，但亞洲85%的青光眼患者眼壓正常，但視神經仍逐漸萎縮，才容易被忽略。建議高風險族群如青光眼家族史、高度近視、三高 患者如高血壓 、高血脂及糖尿病患等，皆應每年定期接受完整檢查，包括視神經眼底檢查、眼壓檢查、視野檢查，才能避免錯過早期治療黃金期。

青光眼治療第一線藥物以眼藥水為主，然而有超過四分之三青光眼患者未持續使用藥物。原因包含藥水副作用如乾眼症、眼睛紅癢，或是因為不影響視野自行中斷治療。

病友魏先生表示，為了害怕視力流失還曾嘗試針灸，結果變成熊貓眼，被醫師痛罵一頓，後來透過手術治療才逐漸穩定，能保持運動習慣。

病友張先生表示，使用眼藥水治療長達17年，由於藥水種類多，一天可能要點兩到三次，常常忘記，長時間下來治療效果不如預期，僅能勉強維持視野。本身是婦產科醫師的他也鼓勵民眾，除了穩定治療，也不要過度使用3C，以保護眼睛。

手術僅能延緩惡化

台灣亞東紀念醫院眼科部青光眼科主任張珮瑤說，視野缺損雖不可逆，但擅自停藥若眼壓起伏將加速視野缺損。假使患者無法耐受眼藥水副作用，或是眼藥水眼壓控制成效不佳，可考慮進一步採取雷射或手術治療，減緩視野缺損擴大。

然而，多數患者對手術持有錯誤迷思，例如以為手術可恢復視野缺損，或是誤會手術會導致失明而遲遲不敢治療。張珮瑤說，若患者確診時已是末期，本身的惡化速度就比較快，即使接受手術治療，僅能延緩，最終還是有可能失明。目前有傳統及新興的微創支架手術，新興的微創支架手術傷口小且組織破壞較少，可為病人在往後預留更多的治療選項。