便祕易心臟病？醫師：用力血壓會升高可能損害心血管

便祕會容易發生心臟病嗎？專家指出，目前仍找不到其因果關係，但血壓升高可能損害血管；示意圖。（圖／123RF）

一些研究指出，便祕 與心臟病 發作的風險相關，對經常性便祕的現代人來說，這個消息令人擔憂。心臟科醫師認為，相關研究中雖發現便祕與心臟病之間的關聯，但目前找不到其因果關係，需要更多研究佐證。但便祕可能意味缺乏運動或食用過多加工食品，這些也是心臟病和中風 的危險因子。

丹佛國家猶太健康中心的心臟科醫師安德魯‧弗里曼博士認為，目前沒有足夠證據證明「便祕的人容易發生心臟病」。例如，去年《科學報告（Scientific Reports ）》上發表的一項研究，指出便祕與高血壓、中風和心臟病之間存在關聯。但參與試驗者並未接受便祕評估，匹茲堡UPMC心臟和血管研究所心臟病專家賽義德博士指出，參與者實際上是因為其他原因住院。「這個研究只指出一個關聯的信號，需要更多研究追蹤來證明是否屬實。」

弗里曼認為，便祕除了與腸道健康相關，也影響整體健康。缺乏運動又嗜吃加工食品的人，可能不常排便，這些也是心臟病的危險因子。因為便祕而導致排便困難、用力，對某些人的確可能增加心血管疾病風險，「當人們過度用力時，血壓的確會升高。」如果是老年人或體弱的人，經常用力排便，血壓可能大幅度飆升，足以造成心血管的損害。

賽義德博士指出，雖然我們無法改變心臟病的遺傳風險因子，例如高膽固醇等相關家族史，但某些生活習慣是可以控制的。包括維持標準體重、遵循地中海飲食、每天量血壓、定期監測膽固醇、不吸菸以及充足的睡眠。每周至少進行75分鐘的高強度運動和150分鐘的中等強度運動。

除了定期運動，克利夫蘭診所表示，食用富含纖維的食物（如豆類、水果和蔬菜）並喝大量的水以防止便祕也很重要。根據約翰霍普金斯大學醫學中心的說法，還要管理壓力、焦慮和憂鬱等問題，這些也會影響腸道健康。以上行為不僅有助於維持心臟和腸道健康，還會對整體健康產生積極正面的影響。