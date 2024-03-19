我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

拇趾外翻嚴重 恐引發膝蓋、後腰部疼痛

NOW健康
患者以近端蹠骨截骨術，修正拇指角度。（圖／羅東博愛醫院提供）
患者以近端蹠骨截骨術，修正拇指角度。（圖／羅東博愛醫院提供）

足部在人體站立與步行時支撐全身重量，足底舒適與平衡不可輕忽，但有不少人深受足部拇趾外翻所苦，不走也會痛的苦楚讓生活品質大打折扣。台灣羅東博愛醫院骨科醫師王秋猛提醒，足部拇趾外翻普遍，若疼痛影響生活則建議開刀矯治，否則傾斜角度會隨時間惡化，症狀嚴重甚至恐連帶引發膝蓋與後腰疼痛。

拇趾外翻角度隨年紀增 恐影響膝蓋、腰部

足部拇趾外翻是指，腳趾大拇趾呈現往內側傾斜成「ㄑ字型」的現象，與先天遺傳、鞋型使用有關，發生年齡不一。小幅度的足部拇趾外翻並不至於影響生活，但外翻角度可能隨年紀逐漸加大，且女鞋楦頭窄，也會導致症狀惡化，甚至疊蓋至第2、3指。

腳骨突出處摩擦鞋子楦頭導致疼痛，病人便會反射性以後腳跟、腳外側觸地走路，王秋猛指出，此舉長期恐導致腳掌傾斜、無法順暢步行，連帶影響身體平衡，最後膝蓋、下背後腰都疼痛，牽連甚廣。

王秋猛建議，當疼痛難忍、影響生活，應盡快安排手術改善，以免愈拖愈嚴重。足部拇趾外翻角度不一，適用不同的手術矯治，現行有透過蹠骨截骨術、蹠趾關節融合手術與蹠跗關節融合手術等手術方式，由醫師為病人評估適用選項。

手術治療拇指外翻 以防症狀愈來愈嚴重

蹠骨截骨術適用於矯治幅度輕微的病人，依據外翻角度採取遠端、中端、近端的「截彎取直」，以薄且鋒利的微創骨鋸截骨，能減少骨頭耗損、保留最多健康骨質，截骨後再以骨釘釘回，拇趾歸位，疼痛也能大幅改善。

蹠趾關節融合手術與蹠跗關節融合手術則適用於矯治嚴重足部拇趾外翻者，因腳趾大幅度歪斜的病人，關節軟骨多已磨損消耗殆盡，手術過程會以微創骨鋸將部分皮質骨削除、海綿骨融合精準接起，改善外翻角度同時治癒關節炎，讓足部改頭換面、宛如新足。

「足部拇趾外翻不宜以拖待變，因為症狀只會愈來愈嚴重！」王秋猛強調，足部拇趾外翻情形千變萬化，呼籲疼痛者積極求診，由骨科專科醫師評估最適宜的手術，一舉改善宿疾，重拾腳踏實地的人生。 (NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62110)

關節 骨科

上一則

【食力】補充膠原蛋白 對皮膚彈性真的有效？

延伸閱讀

寵物貓也要「變性」？ 獸醫師解釋1情況下可救命

寵物貓也要「變性」？ 獸醫師解釋1情況下可救命
「X戰警」女星爆哭證實得乳癌「兒子讓我撐下去」

「X戰警」女星爆哭證實得乳癌「兒子讓我撐下去」
歌手張洪量妻子換肝1年仍病逝 醫揭手術成敗3因素

歌手張洪量妻子換肝1年仍病逝 醫揭手術成敗3因素
聰明狗兒從公廁咬回6千元 台母險弄丟6歲女手術救命錢

聰明狗兒從公廁咬回6千元 台母險弄丟6歲女手術救命錢

熱門新聞

早餐為我們開啟美好活力的一天。（Pexels）

愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤

2024-03-13 19:15
女星奧利薇亞穆恩因為利用「乳癌風險計算機」評估自身狀況，及早發現乳癌並及早接受治療。(美聯社)

華裔混血女星罹癌切除雙乳 呼籲使用「乳癌風險計算機」

2024-03-18 20:10
圖片來源 ／NOW健康

糖尿病5大壞習慣 及早避開降低洗腎風險

2024-03-15 00:30
圖片來源 ／NOW健康

清血管又降膽固醇 公開10大好油脂食物 適量吃好處多

2024-03-16 01:45
（取材自NOW健康）

紅殼蛋比白殼蛋營養？雞蛋營養多寡關鍵看這裡

2024-03-18 00:45
培根含高達90%的油脂，也因其為醃漬品所以含有高鈉，為了保存及增加顏色鮮艷會加入各種化學添加物，吃多恐增加大腸癌風險。(取材自unsplash.com/@thoughtcatalog)

營養師曝「6大超毒食物」早餐人氣品項竟上榜

2024-03-17 19:30

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人