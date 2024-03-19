拇趾外翻嚴重 恐引發膝蓋、後腰部疼痛

患者以近端蹠骨截骨術，修正拇指角度。（圖／羅東博愛醫院提供）

足部在人體站立與步行時支撐全身重量，足底舒適與平衡不可輕忽，但有不少人深受足部拇趾外翻所苦，不走也會痛的苦楚讓生活品質大打折扣。台灣羅東博愛醫院骨科 醫師王秋猛提醒，足部拇趾外翻普遍，若疼痛影響生活則建議開刀矯治，否則傾斜角度會隨時間惡化，症狀嚴重甚至恐連帶引發膝蓋與後腰疼痛。

拇趾外翻角度隨年紀增 恐影響膝蓋、腰部

足部拇趾外翻是指，腳趾大拇趾呈現往內側傾斜成「ㄑ字型」的現象，與先天遺傳、鞋型使用有關，發生年齡不一。小幅度的足部拇趾外翻並不至於影響生活，但外翻角度可能隨年紀逐漸加大，且女鞋楦頭窄，也會導致症狀惡化，甚至疊蓋至第2、3指。

腳骨突出處摩擦鞋子楦頭導致疼痛，病人便會反射性以後腳跟、腳外側觸地走路，王秋猛指出，此舉長期恐導致腳掌傾斜、無法順暢步行，連帶影響身體平衡，最後膝蓋、下背後腰都疼痛，牽連甚廣。

王秋猛建議，當疼痛難忍、影響生活，應盡快安排手術改善，以免愈拖愈嚴重。足部拇趾外翻角度不一，適用不同的手術矯治，現行有透過蹠骨截骨術、蹠趾關節 融合手術與蹠跗關節融合手術等手術方式，由醫師為病人評估適用選項。

手術治療拇指外翻 以防症狀愈來愈嚴重

蹠骨截骨術適用於矯治幅度輕微的病人，依據外翻角度採取遠端、中端、近端的「截彎取直」，以薄且鋒利的微創骨鋸截骨，能減少骨頭耗損、保留最多健康骨質，截骨後再以骨釘釘回，拇趾歸位，疼痛也能大幅改善。

蹠趾關節融合手術與蹠跗關節融合手術則適用於矯治嚴重足部拇趾外翻者，因腳趾大幅度歪斜的病人，關節軟骨多已磨損消耗殆盡，手術過程會以微創骨鋸將部分皮質骨削除、海綿骨融合精準接起，改善外翻角度同時治癒關節炎，讓足部改頭換面、宛如新足。

「足部拇趾外翻不宜以拖待變，因為症狀只會愈來愈嚴重！」王秋猛強調，足部拇趾外翻情形千變萬化，呼籲疼痛者積極求診，由骨科專科醫師評估最適宜的手術，一舉改善宿疾，重拾腳踏實地的人生。 (NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62110)