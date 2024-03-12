婦人突左側無力、說話模糊 送醫4小時打通血管救回一命

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一名70歲女性患有三高 病人，於2023年10月清晨在家中突然倒地不起，身體左側無力，說話模糊，家屬立即送醫。此病人入院當下已呈現左半邊肢體癱瘓、左半邊的視野缺損、說話咬字不清，甚至也無法正常吞嚥，需要放置鼻胃管協助進食，經醫師評估，診斷為大血管阻塞造成腦中風 ，若未即時救治，恐導致嚴重的失能及生命危險。

動脈血栓移除術 成功搶救中風病人

一般來說，中風的位置、範圍、時間是影響預後的關鍵。台灣萬芳醫院醫療團隊確認病人情況後，5分鐘內即刻啟動腦中風團隊，由急診啟動會診神經科醫師評估後，先注射靜脈內栓溶解劑，同時安排腦部電腦斷層血管攝影，發現病人右側中大腦動脈阻塞問題，立即由神經放射科、神經外科醫師聯合進行動脈內血栓移除治療，成功將右側中大腦動脈中的血栓移除。

從確立病因起迅速啟動術前評估與治療程序，整個過程僅花4小時內打通血管，這項手術的成功，得益於神經科、神經外科和神經放射科等多個專業團隊的緊密合作，當治療每快一步，可降低病人失能或死亡風險。

因中風而失能 注意危險訊號

在病人住院期間，醫療團隊也為病人進行腦中風危險因子檢查，發現有心房顫動，使用新型口服抗凝血劑，由藥師面訪高風險用藥衛教，監測用藥安全，加強控制病人的三高，以預防再次中風。除藥物治療外，復健科團隊安排了物理治療、語言治療和職能治療，以幫助病人恢復肌肉力量、言語能力和日常生活功能。

在醫療團隊的協助下，第10天成功移除鼻胃管恢復自主進食，順利出院返家休養。並定期至神經科門診進行返診，中風個管師追蹤後得知病人目前視野缺損已恢復，能下床自行走動，無需使用拐杖，能夠獨立完成日常生活活動，維持原先的生活品質。

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