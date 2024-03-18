我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

肥胖、糖尿病…8大風險族 當心腎臟病

（綜合報導）
肥胖也是腎臟病高風險群。（圖／123RF）
肥胖也是腎臟病高風險群。（圖／123RF）

腎功能問題需透過血液、尿液檢測得知，逾九成腎臟病患者罹病卻不自知，醫師提醒，八大高風險族群包括肥胖、糖尿病、65歲以上、高血壓、亂吃藥、痛風、家族病史、抽菸等，別因沒症狀就掉以輕心，應定期篩檢。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯指出，以台灣為例，腎臟病的盛行率已突破12%，相當於每ㄅ八名成人就有一人發生腎臟病變，在前端篩檢上，腎功能問題可透過血液和尿液檢測得知，然而因無定期篩檢習慣，超過96%的腎臟病患者罹病不自知。

腎臟病往往會伴隨糖尿病、心衰竭等嚴重的健康問題，據統計，每三名糖尿病患者就有一人可能發生腎病變，若是中度腎臟病合併心衰竭，死亡風險更是常人的翻倍。

吳麥斯表示，腎臟無痛覺神經分布，若血壓、血糖及血脂控制不佳，容易造成腎臟代謝負擔，形成長期間的高腎壓，進而引發腎臟功能下降，呼籲40歲以上民眾定期追蹤腎臟功能。

他特別提醒八大高風險族群，包括肥胖、糖尿病、65歲以上、高血壓、亂吃藥、痛風、腎臟病家族病史、抽菸，更不該因為無明顯症狀而掉以輕心。

不過，即便罹患慢性腎臟病也不要擔心。吳麥斯強調，很多民眾誤認確診就等同於終生洗腎，現在已有相當完善的治療資源，輕度患者只要及早發現、及早存腎本，都有機會延緩腎功能惡化，就算是中重度病程，透過正確且積極用藥，也能避免後續進入透析階段或死亡風險。

檢測 高血壓

上一則

每晚多次驚醒 女性睡眠健康被忽視

延伸閱讀

快看世界／研究：睡眠不到6小時 罹糖尿病機率高兩倍

快看世界／研究：睡眠不到6小時 罹糖尿病機率高兩倍
野花蜂膠綜合防治糖尿病的八大功效

野花蜂膠綜合防治糖尿病的八大功效
糖尿病10年不理 視網膜病變險失明 部桃醫師1圖懂關鍵

糖尿病10年不理 視網膜病變險失明 部桃醫師1圖懂關鍵
7旬婦人糖尿病未規律服藥 視力惡化僅剩不到0.1

7旬婦人糖尿病未規律服藥 視力惡化僅剩不到0.1

熱門新聞

早餐為我們開啟美好活力的一天。（Pexels）

愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤

2024-03-13 19:15
圖片來源 ／NOW健康

糖尿病5大壞習慣 及早避開降低洗腎風險

2024-03-15 00:30
圖片來源 ／NOW健康

清血管又降膽固醇 公開10大好油脂食物 適量吃好處多

2024-03-16 01:45
騎單車能提升心率，促進全身血液循環；示意圖。（圖／123RF）

飲食+4類運動 預防大腦退化

2024-03-14 02:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

青光眼不可逆 7種人有失明危機應小心

2024-03-14 01:00
圖片來源 ／NOW健康

4方法預防骨質疏鬆 2治療降低骨折風險

2024-03-17 03:30

超人氣

更多 >