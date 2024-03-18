肥胖、糖尿病…8大風險族 當心腎臟病

肥胖也是腎臟病高風險群。（圖／123RF）

腎功能問題需透過血液、尿液檢測 得知，逾九成腎臟病患者罹病卻不自知，醫師提醒，八大高風險族群包括肥胖、糖尿病、65歲以上、高血壓 、亂吃藥、痛風、家族病史、抽菸等，別因沒症狀就掉以輕心，應定期篩檢。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯指出，以台灣為例，腎臟病的盛行率已突破12%，相當於每ㄅ八名成人就有一人發生腎臟病變，在前端篩檢上，腎功能問題可透過血液和尿液檢測得知，然而因無定期篩檢習慣，超過96%的腎臟病患者罹病不自知。

腎臟病往往會伴隨糖尿病、心衰竭等嚴重的健康問題，據統計，每三名糖尿病患者就有一人可能發生腎病變，若是中度腎臟病合併心衰竭，死亡風險更是常人的翻倍。

吳麥斯表示，腎臟無痛覺神經分布，若血壓、血糖及血脂控制不佳，容易造成腎臟代謝負擔，形成長期間的高腎壓，進而引發腎臟功能下降，呼籲40歲以上民眾定期追蹤腎臟功能。

他特別提醒八大高風險族群，包括肥胖、糖尿病、65歲以上、高血壓、亂吃藥、痛風、腎臟病家族病史、抽菸，更不該因為無明顯症狀而掉以輕心。

不過，即便罹患慢性腎臟病也不要擔心。吳麥斯強調，很多民眾誤認確診就等同於終生洗腎，現在已有相當完善的治療資源，輕度患者只要及早發現、及早存腎本，都有機會延緩腎功能惡化，就算是中重度病程，透過正確且積極用藥，也能避免後續進入透析階段或死亡風險。