嘴唇出現黑點恐為遺傳病 癌變風險飆高12倍

肝膽腸胃科醫師詹宜學表示，如果嘴唇出現黑色素沉澱，提醒應就醫檢查。（本報資料照片）

一名男性日前發現嘴唇出現了「黑色點狀樣」，而到皮膚科就醫，沒想到被皮膚科醫師提醒，這有可能是腸胃道疾病。台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學表示，如果嘴唇出現黑色素沉澱，可能是小腸「黑斑息肉症候群」的外顯症狀，此為一種體染色體顯形遺傳疾病，並有可能引發腸道息肉，一旦出現息肉，發生癌變的危險比一般人高12倍。

詹宜學日前在臉書 分享，前陣子，一名男性來接受健康檢查，因為他的嘴唇出現了「黑色點狀樣」，此可能是「黑斑息肉症候群」，症狀包括在口周圍皮膚、嘴唇黏膜、生殖器黏膜、肛門黏膜、手指腳趾末端出現黑色素沉澱，以及腸道多發性息肉所造成的腸套疊、腹痛、腹脹、血便、貧血等，而這類息肉是與腺癌有關聯性。

詹宜學指出，此息肉可能發生在全腸道，包括胃、小腸、大腸，其中以小腸的空腸、迴腸發生率最高，患者發生癌變的危險比一般人高12倍。

所幸，這名男性做了全腸道的檢查，包括胃鏡、大腸鏡、膠囊內視鏡檢查都沒發現息肉，家族也沒有人有腸道多發息肉的病史，終於可以放心了。但仍建議定期檢查，一旦發生新的息肉，應盡早切除，預防癌變。