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下背痛到直不起來？ 醫介紹5大治療、9招緩解

NOW健康 連慧婷／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

腰薦椎是骨關節系統的一部分，其獨特性在於彎曲活動外，也承載身軀的重量，如同身體其他系統，骨關節系統亦會隨年齡退化，腰薦椎也不例外，在反覆性物理機械性運動下，腰薦椎體會產生結構性變化，進而引發腰薦椎退化性關節炎。

腰薦椎退化性關節炎是什麼？可能引發哪些不適症狀？

大家都知道皮膚系統在退化過程中會有毛髮變白、皮膚鬆弛等現象，影響大多是容貌，而腰薦椎體結構性變化則會造成功能性的影響，主要是被包覆在腰薦椎體內的神經血管組織因結構性變化，如黃韌帶肥厚、骨關節肥厚，受壓產生各種症狀。在感覺部分會有下背痛、肢體疼痛、或是痠緊、僵直等不適感；在運動部分，則是腰部下背或受壓部位肢體無力。

腰薦椎退化性關節炎是一不可逆的退化過程，影響因素極其複雜且難以量化，以生命進展部分觀點而言，甚至不算是疾病，但有症狀的腰薦椎退化性關節炎，確實對患者生活品質產生重大影響，患者活動力因而下降，間接影響了健康。

退化性關節炎5大保守治療無法改善 應考慮接受手術

台灣台北市立聯合醫院中興院區神經外科主任馮睿哲指出，多數腰薦椎退化性關節炎的病人在接受以下五種非手術性的保守療法皆能獲得改善：

1.臥床休息

2.藥物治療

3.牽引治療

4.局部熱敷與按摩

5.射頻燒灼、神經阻斷藥物等輔助治療

若是上述保守療法皆無法奏效時，醫師可能才會建議患者考慮手術治療，改善不適症狀。

日常生活做出9大改變 有助緩解退化性關節炎

馮睿哲建議患者之日常生活起居可做以下9個改變，亦有助於症狀緩解與避免惡化：

1.床鋪種類：床鋪應選擇軟硬適中者，最好是在木板床上加鋪1個薄墊。

2.臥床姿勢：仰躺時，雙膝下方置放枕頭，如為側躺，髖關節與膝關節宜彎曲，並在兩膝間加放一個枕頭。

3.起床方式：由仰躺時先將兩腿彎曲，翻身側臥，將雙腳移到床下，用雙手用力將上半身撐著坐起。

4.上床方式：先坐在床沿，用手向旁撐著，慢慢向床邊躺下，再將下肢彎曲移到床上，成側臥狀，再翻身仰臥。

5.沙發與座椅的種類：不可坐太柔軟之沙發或無靠背之座椅，坐時上身保持垂直坐下，先坐在椅子邊再靠椅背，並保持上身垂直。

6.起立時的姿勢：要從椅子站起來時，先將臀部移至椅子邊，足移到髖關節的正下方，保持上身垂直地面而後站立。

7.走路姿勢：走路時應抬頭挺胸，保持上半身垂直地面。

8.撿東西的姿勢：避免彎腰取物，如欲拾取地上物，應蹲下撿取。

9.避免背負重物。

【本文授權轉載自NOW健康

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