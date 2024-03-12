12歲女童腹痛半年 原因竟是「吃頭髮」

醫師呼籲，若家長發現孩子有異食癖，如會吃自己的頭髮等，除了制止也要關心孩子心理狀況；示意圖。（圖／123RF）

一名12歲女童，半年前出現上腹疼痛，還有惡心想吐、便祕 等症狀，父母帶她四處就醫，直到台灣花蓮慈濟醫院為她做電腦斷層檢查，發現胃腸卡著大量食物殘渣，夾雜大量頭髮，形成「糞石」，經手術取出，另女童吃頭髮的「異食癖」行為，醫護人員已安排精神科醫師與藝術治療師介入治療。

花蓮慈濟醫院表示，林小妹（化名）近日由家長陪同求診，家長表示，她半年前開始出現腹痛，也有惡心、便祕，且頻率愈來愈高，曾到其他醫院檢查，但沒有發現異常。

慈院醫師先為林小妹照X光，發現十二指腸不正常脹大，進一步電腦斷層檢查後，找出腹痛原因。

慈院兒童外科醫師楊筱惠說，電腦斷層影像顯示女童胃部和十二指腸各卡著一大塊食物殘渣，小腸中則有二小塊，這些殘渣被大量髮絲纏繞，難以自然排出，在腸胃中累積大久，形成「糞石」，經腹腔鏡微創手術順利取出。

林小妹的家長表示，在女兒約三歲時就發現她有吃頭髮和橡皮筋的情形，沒想到會這麼嚴重。花蓮慈濟醫院兒科團隊照會精神科醫師，並安排常駐院內的藝術治療師介入治療，目前林小妹的異食行為已經戒除。