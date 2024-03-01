即使已接種補強針 CDC：65歲以上仍應再打這種新冠疫苗

衛生官員建議，即使在秋季已經接種補強針，年長者仍應該再接種另一劑新冠肺炎疫苗。(路透)

衛生官員本周表示，即使在秋季已經接種補強針，年長者仍應該再接種另一劑新冠肺炎疫苗 。

聯邦疾病防治中心(CDC )表示，65歲以上的國人應該再接種一劑去年9月推出的最新版新冠疫苗，距離上一次接種疫苗應相隔至少四個月。

CDC主任柯恩(Mandy Cohen)在聲明中說：「去年大多數新冠肺炎死亡與住院案例多為65歲以上的人，額外接種一劑疫苗可以為高風險族群提供額外的保護」。

長期以來一直在討論究竟是老年人「可以」接種，或者是他們「應該」接種的問題，反映出專家間的爭論，思考另一種補強針的必要性，以及新的建議是否會加劇公眾對於疫苗日漸增加的疲憊感。

一些醫生表示，大多數年長者已獲得秋季疫苗的充分保護；然而隨著時間消逝，疫苗產生的人體防禦力往往會減弱，年長者防禦力減弱的速度比一般成年人更快，因此建議年長者接種補強針。

新冠肺炎仍具危險，尤其是年長者和患有潛在疾病的族群更容易受到影響；根據CDC數據，每周仍有逾2萬人因新冠肺炎住院，逾2000人死亡，65歲以上人群的住院和死亡率最高。

政府在去年9月建議接種最新的新冠疫苗，該疫苗針對XBB.1.5變異株。

CDC建議滿六個月以上的所有人接種新疫苗，並允許免疫系統較弱的人最早能在接種第一劑的兩個月後接種第二劑。

但多數美國人未聽從建議，根據CDC的最新數據，僅13%美國兒童接種該疫苗，約22%成年人接種，65歲以上人群的接種率較高，接近42%。