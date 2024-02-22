心臟瓣膜出問題喘不停？醫警告：當心心臟衰竭惡化

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許多人上了年紀之後，走沒幾步路就感到上氣不接下氣，喘個不停，有時候甚至連躺平休息都氣喘吁吁，當心！這可不是體力衰退，嘉義基督教醫院心臟外科主任陳胤嘉警告，若本身心臟有瓣膜問題，卻未積極治療，出現躺平也很喘的症狀，很可能已心臟衰竭。

主動脈、二尖瓣膜出問題 心臟需超負荷工作恐導致衰竭

心臟就如同馬達，心房、心室之間的閥門稱為瓣膜，若瓣膜出現問題，就會導致血流不完全，進而引發其他問題。除了先天性的缺損（如少一瓣），瓣膜可能會因為老化退化、風濕性心臟病 、急性感染、其他疾病等導致異常。陳胤嘉醫師說明，其中退化最為常見，因年紀大會出現瓣膜鈣化、周邊組織疏鬆或萎縮，或連接瓣膜的腱索脫垂；少數患者會因為冠狀動脈疾病或其他疾病導致心肌擴大，也會影響瓣膜結構。

心臟有四個瓣膜，但較容易出現問題的為主動脈瓣膜及二尖瓣膜。陳胤嘉醫師表示，通常瓣膜異常，會使心臟輸出的血液量不足，心臟必須變得肥大且更賣力運轉以提供足夠血量。而長時間超負荷工作，就容易出現心律不整、喘、體能下滑等狀況，若出現晚上躺平會喘、或睡到一半喘到醒過來，就表示瓣膜造成的心臟衰竭已經需要處理，不過，很多人會認為是正常老化而忽略。

根治瓣膜靠手術 高風險患者適合經導管置換手術

瓣膜該如何治療？陳胤嘉醫師表示，目前唯一能根治的方式就是手術，但並非人人都需要手術，需要根據病人的身體條件、體力、年紀等綜合評估風險；若已出現症狀，再考慮介入。舉例來說，年輕患者、體力好又有運動習慣，便可藉由藥物控制，不必立刻進行手術。

手術方式分為傳統開胸手術、小傷口手術、微創手術。陳胤嘉醫師指出，二尖瓣膜會以修補為主，不適合修補才考慮置換；而主動脈瓣膜無論是狹窄或是逆流，通常會進行置換手術。

傳統開胸手術：傷口大，胸骨癒合恢復期較長，但手術風險較小傷口手術低，較適合進行複雜性手術。

小傷口手術：不用打開或只需打開部分胸骨，傷口約4-6公分，術後恢復快，適合年輕、低手術風險的患者。但限制較多，若心臟位置太深、肺部有沾黏者較不適合。

經導管瓣膜置換：從鼠蹊部或頸部的血管放導管進入，利用支架撐開狹窄瓣膜，固定在原本的瓣膜上。通常適用於不適合傳統手術、年紀大、肺功能差、體能虛弱等高風險者。

新型牛心生物瓣膜 加入二次置換手術設計

而用來置換的心臟瓣膜，主要分為金屬瓣膜及生物瓣膜兩類，生物瓣膜指的是以牛心、豬心組織做出的人工瓣膜，與人體組織較為接近。陳胤嘉醫師提到，人工瓣膜有其壽命，目前金屬瓣膜年限約40-50年，但必須終身服用抗凝血劑，避免形成血栓，若有組織向內生長影響瓣膜功能，也仍有二次手術的風險；而生物瓣膜雖只需服用3-6個月的抗凝血劑，但年限最多到15-20年左右，若病人還很年輕，也會面臨二次手術問題。

隨著科技進步，人工瓣膜也不斷進步，生物瓣膜使用年限越來越長，新型的牛心瓣膜設計則加入考慮二次手術的可能性，發展出利用球囊將原本框架撐開，再放入適當大小的經導管型瓣膜。陳胤嘉醫師補充，瓣膜的大小與病人體重相關，若體重較重者，小型的瓣膜恐無法支撐其血流量。

已知有瓣膜問題應追蹤 心臟衰竭建議手術治療

然而術式及瓣膜選擇多元，有些民眾難以立刻決斷。「通常沒有急性危機，有足夠的時間可以討論跟思考，是否可以用藥物多控制幾年再換。」陳胤嘉醫師提醒，微創或經導管手術的確是趨勢，也有潛力發展到不止高風險，連中低風險病人也可以適用，然因每位病人狀況不同，手術方式必須與醫師討論，包含體力、經濟狀況等，選擇最符合自身條件的方式。

陳胤嘉醫師提醒，若知道自己有瓣膜問題，建議追蹤治療，以掌握瓣膜狀況。陳醫師分享一位60歲左右的男性，患有主動脈瓣膜狹窄，一直以藥物控制，雖已出現症狀，卻抗拒開刀。後來在家中暈倒、心因性休克，緊急送往急診搶救。所幸及時裝置葉克膜穩定病情，隔日進行主動脈置換手術，當天晚上就脫離呼吸器與葉克膜，10天後便出院，恢復狀況良好。

「在大家想像中，心臟手術非常恐怖，但更恐怖的是如果沒適當處理，反而可能需要承擔心臟衰竭惡化或猝死 的風險。」陳胤嘉醫師呼籲有瓣膜問題的患者，一定要定時回門診追蹤檢查，若出現暈厥或心臟衰竭等症狀，就建議可開始與醫師及家人討論手術時機及方式。

資料來源：健康醫療網

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