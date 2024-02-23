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車禍沒發現血胸 老翁繼續吃抗凝血藥險喪命

簡慧珍
台灣衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰關心八旬王翁。（圖／彰化醫院提供）
台灣衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰關心八旬王翁。（圖／彰化醫院提供）

80歲王姓老翁車禍撞到胸腔，就醫診斷右胸一根肋骨斷裂，追蹤即可不必手術，他持續服用抗凝血藥物控制心血管疾病，未料造成胸腔出血點擴大血流釀成血胸，差一點休克，轉院檢查發現王翁的胸腔積血逾1000公克，若遲延就醫恐怕「流血流到死」。

王翁告訴醫護，半個多月前騎機車被撞摔倒，救護車送他到醫院看診，醫師診斷右胸一根肋骨斷裂，追蹤即可，他聽說肋骨斷裂會自行且慢慢癒合，就忍痛回家，結果盥洗、俯身、轉身，只要身體有動作就痛得要命，疼痛感與日俱增，才過了一個周末就痛到快昏倒，呼吸困難，轉院再次檢查才知肋骨斷很多根，胸腔已積血。

台灣衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰表示，患者到院時臉色慘白，有隨時昏倒的感覺，抽血檢驗顯示血紅素5g/dl，比一般男性正常的14至18低很多，有休克之虞，胸部X光顯示右胸肋骨有九根斷裂，有的斷裂處可能車禍之後才顯現，胸腔膜腔內滿是血液，積血1000至2000cc，外表看不出出血嚴重，如果沒治療恐怕流血流到死，醫療團隊研判胸腔內一定有出血點才會這樣。

八旬王翁的右胸明顯積血（紅圈處）。（圖／彰化醫院提供）
八旬王翁的右胸明顯積血（紅圈處）。（圖／彰化醫院提供）

林聿騰說，患者長期服用的慢性口服藥之中有兩種抗凝血劑，俗稱「通血路」預防血管阻塞，但他不知道藥物有這個成分，車禍後就醫沒告知醫師，導致醫師沒告訴他必須停用，繼續服用車禍造成的胸腔小血管出血在抗凝血劑作用下凝血功能不佳，無法止血。

王翁經內視鏡手術止住小血管出血點並輸血，一周後病情好轉，轉介到胸腔創傷微創重建中心接受微創肋骨手術，固定九根肋骨和重建胸廓，術後可立即下床，很快回復正常生活。

林聿騰指出，要進行手術、侵入性如大腸鏡等檢查或拔牙，醫師都會要求幾天前就要停止服用抗凝血劑，避免血流不止，萬一發生突發意外，有內出血之虞也要告知醫師目前服用的藥物，以免發生血胸等狀況。

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