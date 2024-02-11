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自體軟骨治膝傷 走路打球不再痛

李青縈
54歲的詹先生透過一次性自體軟骨修復術重拾籃球熱愛。（記者李青縈／攝影）
54歲的詹先生透過一次性自體軟骨修復術重拾籃球熱愛。（記者李青縈／攝影）

從事室內裝潢的54歲詹先生，年輕時為業餘籃球員，去年5月因長期運動造成膝關節傷害而持續疼痛，連走路都有困難，被診斷為股骨軟骨破裂，不但工作受影響，也無法繼續打籃球，經接受一次性自體軟骨修復術，手術隔天即以枴杖輔助下床，3天後順利出院，術後1個月可以患肢跺踏地，3個月恢復日常行走，術後一年可望回球場打球。

馬偕醫院骨科部運動醫學科主任陳暐錚指出，膝關節軟骨是保護膝關節的最後一道防線，具有吸震及減少關節摩擦的功能，軟骨若受損便會造成膝關節隱隱作痛或腫脹，考量詹先生工作的需求，且不能毀了年少時的「籃球夢」，於是採取恢復期短、傷口小的一次性自體軟骨修復術。

一次性自體軟骨修復術屬於微創手術，陳暐錚表示，只需經由膝關節兩側各一個1至2公分的傷口，分別從患者自體不需受力處取出微量健康軟骨，在手術室中以特殊酵素活化切碎後，立刻可以植回受傷部位，再逐漸生長成與人體軟骨相近的「類透明軟骨」，術後可以刺激軟骨生成的復健活動輔助，病人平均術後3至4周可以脫離枴杖行走，半年至一年回診追蹤軟骨生長狀況即可。

陳暐錚提醒，自體軟骨修復術禁忌較少，但術後兩周內仍要避免過度負重，最好配戴護具或是使用枴杖分散重量，以免影響到軟骨生長。建議患者可以抬腿或膝蓋彎曲、伸直訓練，第3至4周再開始進行復健，循序漸進的增加練習及踩踏。

陳暐錚說，造成膝關節軟骨受損的原因很多，如年齡增長的關節老化、運動傷害、外傷等，若輕微的軟骨受損未妥善治療，容易演變成退化性關節炎。早期退化性關節炎不易察覺，患者可能僅有暫時性的關節痠痛，若未能早期發現，日後可能演變成慢性發炎持續惡化，最終將導致關節四周增生及關節囊肥厚，關節變大，嚴重者可能導致關節無法自由活動，影響行走能力。

陳暐錚強調，避免軟骨受損最重要的是維持良好及正確運動方式，因軟骨沒有神經，所以初期即使軟骨受損也不容易被察覺，可能徵狀有微微痛感，以及觸摸不到痛點的深層痠痛感，或是活動時膝關節摩擦發出喀喀響、感覺關節活動不平滑等。只要膝關節發生不適，有類似徵狀時，應尋求專業醫師協助診斷確定問題。

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