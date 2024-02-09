骨裂也是骨折 常見3類型治療別輕忽

許多人認為「骨裂」或「線性骨折」比較不嚴重，事實上，只要骨頭的連續性被破壞就是骨折。（圖／123RF）

當X光檢查可見明顯骨頭斷裂位移，即診斷為「骨折」，若只是隱約看到似有若無的裂痕，則是「骨裂」或「線性骨折」。許多人認為「骨裂」或「線性骨折」比較不嚴重，不算是「骨折」。事實上，只要骨頭的連續性被破壞就是骨折，有時「骨裂」甚至會有復元上的困難，不可輕忽。

「骨裂」和「線性骨折」是用來描述X光上較不明顯的骨折，有時「骨裂」甚至會有復元上的困難，不可輕忽；示意圖。（圖／123RF）

「骨裂」和「線性骨折」不是正式醫學名詞，只是用來描述X光上較不明顯的骨折。現今因為骨骼超音波普及，可以敏感地檢測 出骨頭表面的變化，讓X光影像難以辨識或完全看不到的裂痕，無所遁形。

常見三種診斷為「骨裂」或「線性骨折」的骨折：

1.沒有移位的創傷性骨折：創傷程度較小時，骨折沒有移位或骨折移位後又自動回到正確位置。

治療：大部分可用石膏或護具保守治療。若受力大的部位發生骨折，例如股骨頸骨折，就需要手術固定避免移位；也有些癒合能力特別差的骨折，例如手部或足部的舟狀骨骨折，建議手術來提高穩定度促進癒合。

2.小碎片的骨折：足踝扭傷有時傷的不是韌帶，而是撕裂骨頭，小的撕裂性骨折或骨頭邊緣小碎片常隱藏在背景複雜的骨骼結構中，X光無法辨識，要超音波、電腦斷層或磁振造影檢查才能診斷。

治療：骨頭碎片很小時，當作韌帶扭傷治療即可。碎片較大時，即使順利癒合也會導致韌帶鬆弛而使得關節不穩定，所以若發生主要韌帶的撕裂性骨折，可以手術進行精準的復位固定，或是切除碎片並修補韌帶。

3.應力性骨折：應力性骨折又稱為疲勞性骨折，常發生在下肢負重的蹠骨、舟狀骨或跟骨等部位。可能因正常骨質受到不正常的使用，例如運動員或部隊行軍；也可能發生在骨質強度不足的狀況，例如骨質疏鬆，又叫骨質不全骨折；還有非典型股骨骨折，可能與使用雙磷酸鹽類藥物治療骨鬆 症造成骨小樑修復功能異常有關。

治療：通常透過充分休息和拐杖護具使用，應力性骨折就會癒合。但部分患者因足部變形導致受力不均，會反覆骨折或慢性不癒合，須長期使用鞋墊輔具改善足部受力，或以手術加以固定，甚至做自體骨移植和足部矯正手術才能解決。非典型股骨骨折若在X光影像上看到裂痕且大腿疼痛，藥物治療外，建議手術固定治療。（作者為台大醫院骨科 部醫師）