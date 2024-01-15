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年長者要注意 腹痛恐是「大腸憩室炎」惹禍

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
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62歲林先生因連日發燒、右下腹劇烈疼痛至急診就醫，經醫師詢問病史下發現，林先生因痛風而長期服用非類固醇的消炎止痛藥，於腹部X光及腹部電腦斷層檢查後，確診為大腸憩室炎，經點滴及抗生素治療，一週即康復出院。

糞便或食物掉入曩內 「憩室炎」常見於老年人　

台灣樂生療養院院長施玲娜說，大腸分為盲腸、結腸、直腸及肛管，而所謂大腸憩室炎是指大腸壁上，黏膜向外突出腸壁肌肉層而形成的囊狀之結構，當糞便或食物掉入曩內所引發的感染，常發生於降結腸後段的乙狀結腸處。一般好發於長者，而隨著年齡增加，憩室病在老年人中很常見，約一半的60歲至80歲人群中患有憩室病。據報導，憩室病患者終生罹患憩室炎的風險為10%至25%。

嚴重憩室炎恐胃穿孔 需引流或手術治療

施玲娜進一步解釋，大腸憩室炎的危險因子除了低纖、高油的飲食習慣，還有運動量不足、肥胖、抽菸，及長期使用非類固醇消炎止痛藥（NSAID）、類固醇藥物等。她指出，大腸憩室炎常有急性或慢性的腹痛、發燒、慢性腹瀉、便祕、脹氣或血便等多種情況，嚴重時會有大腸膿瘍、出血及穿孔等，應盡速就醫。

腸胃科醫師常以症狀的輕重來決定治療方式，輕微的發炎，給予清流質飲食（如米湯、果汁、蜂蜜水等），讓消化系統休息，加上口服抗生素治療即可使症狀改善；較嚴重的發炎則需住院，施以暫時性禁食加上靜脈點滴與抗生素治療；至於病情已經嚴重到膿瘍、穿孔、廔管或敗血性休克的患者，則需視情況進行引流或是手術治療。

預防憩室炎 運動加高纖維飲食、多喝水

施玲娜強調，大部分的大腸憩室並不會造成不適症狀，僅有少數患者可能會惡化成大腸憩室炎，民眾如果要預防憩室炎，平日應採高纖維飲食、多喝水（2000cc～2500cc）、適當運動、減重、戒菸及避免長期服用止痛藥或類固醇等藥物。如有大腸憩室炎症狀或若被確診，也無需過度驚慌，及早就診、積極治療，即可重拾腸道健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60534

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