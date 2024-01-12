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勃起功能障礙藥物治療不佳？ 1治療協助解決重獲性生活

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

勃起功能障礙並不少見，台灣台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師柯明中說，陰莖勃起是男性接受性刺激後，神經興奮使陰莖海綿竇動脈及海綿竇組織的平滑肌鬆弛，於是血液灌入海綿竇使陰莖膨大堅挺；過程需賀爾蒙、神經、血管及陰莖海綿竇協同作用，任一環節有問題都可能影響勃起功能。

勃起障礙問題 震波治療改善

柯明中說，勃起功能治療包括：調整生活型態，例如戒菸、改變飲食習慣；有效控制影響勃起的疾病或調整用藥，例如高血壓心臟病、糖尿病等；口服藥物治療，例如磷酸去酯酶抑制劑等；陰莖海綿體內注射藥物或尿道內塞劑；陰莖真空抽吸器；手術治療等。

隨著再生醫學進步，勃起功能治療有更多進展，其中以陰莖海綿體震波治療的報告最多。震波治療勃起功能的作用是藉由適當的震波能量促進海綿竇的血管、神經新生，進而達到改善陰莖血液灌流與勃起功能。

透過震波治療 改善陰莖硬度

研究報告指出，20位本來服用磷酸去酯酶抑制劑治療勃起功能障礙的個案於停止藥物後接受陰莖海綿體震波治療，在治療完成一個月後進行評估顯示勃起功能顯著改善，這樣的改善於治療後三個月與九個月再次評估時依然持續，此外本研究也顯示震波治療改善陰莖海棉竇的血液灌流。而其他一些相關研究也顯示震波治療可以改善陰莖勃起硬度進而達到治療效果。

柯明中說，自從引進震波治療勃起功能障礙後，原本有些藥物治療效果不佳或不適合藥物治療的個案多了治療選項，不少個案也因此重獲滿意性生活。

【本文授權轉載自健康醫療網男性勃起功能障礙藥物治療不佳？ 1治療協助解決重獲性生活

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