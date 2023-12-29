48歲男每天吃維生素D突昏倒 醫師揭露原因

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48歲張姓男子有酗酒習慣，不僅患有酒精性肝硬化，甚至因骨質疏鬆、股骨頭壞死，不得不置換雙側人工髖關節 ，但他誤聽友人告知「多補充維生素D可以保骨本」，每天竟吞下2至3顆，結果出現「高血鈣症」症狀，腎功能僅剩下30分，緊急就醫後連忙停藥並補充大量水分，總算恢復正常數值。

每天服用2、3錠維生素D 竟讓他腎功能大幅下降

台灣亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師陳政國表示，患者本身因從事粗重工作，下班後都會邀同好喝2杯，長期累積下來，出現酒精性肝硬化症狀，還因此造成骨質疏鬆、股骨頭缺血性壞死，不僅無法久站，甚至一走路就十分疼痛，經置換人工髖關節後病情才稍稍好轉，因此讓他一直探詢如何可以「保骨本」。

沒想到友人告知患者：「多補充維生素D可以保骨本，甚至還能預防骨質疏鬆」，聽聞後讓他大為心動，因此就到藥局 購買維他命保健食品，原本建議劑量為每天1錠，但他卻每天服用2至3錠，2個多月後，開始出現便秘、嗜睡、頻尿及口渴等症狀，日前更是被家人發現意識不清躺在客廳，驚覺狀況有異，趕緊送醫檢查。

陳政國指出，經抽血檢查後，發現血液中鈣離子高達14.5 mg/dl、副甲狀腺素則為3.3 pg/ml，腎功能分數從80多分直接退化到30多分，經詢問才發現，是因活性維生素D3服用過量，因此緊急停用後並補充大量水分，才總算恢復意識，1週後回診，數值順利恢復正常。

補充維生素D可防骨質疏鬆？ 醫師提醒：過量服用恐致高血鈣

亞大醫院腎臟科主治醫師林軒任指出，維生素D3分為「活性」與「非活性」，若以工廠比喻，非活性維生素D3（或稱營養維生素D3）猶如原料，服用後經過工廠加工（即肝臟及腎臟代謝），才變成活性維生素D3，可作用於骨骼、腸胃道及腎臟，幫助骨骼的成骨作用，與提升血中鈣濃度。

因此，林軒任建議，民眾應補充的是「非活性」維生素D3，此概念猶如原料進貨量大，工廠會自動調節產品數量，使活性維生素D3不會無止盡上升，較不會造成鈣磷失衡，服用過多時對人體較無傷害，但若直接服用「活性」維生素D3，會使身體無法調適，尤其當活性維生素D3的服用劑量超標，往往會直接造成致命性的高血鈣，因此，性維生素D3只會用於醫療用途，例如急性低血鈣或副甲狀腺機能低下的患者。

陳政國、林軒任均提醒，維生素D3雖有助於骨質疏鬆，但長期過量攝取也會造成危害，民眾不妨透過日曬、飲食等方式攝取適量的非活性維生素D3，萬一出現高血鈣的症狀，務必儘速就醫揪出潛在病因，才能徹底根治及預防高血鈣。

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