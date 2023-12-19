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皮膚不癢不痛脫屑「紅色病灶」 就醫竟是癌

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名65歲女士，因為身上有一個不規則的脫屑紅色病灶，由於不癢不痛，病人原本不以為意，自行買藥膏擦，但沒有改善，所以至皮膚科門診求診，經皮膚專科醫師評估、切片檢查為皮膚麟狀細胞癌。

紅疹未消、指甲變色 快找皮膚科診療

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科醫師劉康玲說，民眾皮膚若有增生性色素斑塊/腫塊、久未痊癒的慢性紅疹、指甲/趾甲色素變化，請多尋求皮膚專科醫師診療，以利能提早診治皮膚癌性病變。

切勿隨意自行用藥 避免延誤黃金治療期

皮膚專科醫師能利用非侵入性的方式或切片手術來診斷治療皮膚、毛髮、指甲、脂肪等問題，包括各種良性及惡性皮膚腫瘤的診斷和治療及疤痕的治療等。切勿自行服用/塗抹不明乳膏、藥物，以免延滯治療黃金期間。

皮膚惡性腫瘤症狀少 應儘速就醫確認診治

　

劉康玲強調，皮膚惡性腫瘤除外觀外，大多沒有明顯症狀（痛/癢/刺），因此容易被忽略。若家中長輩皮膚有色素腫塊/突起、長期未癒合的傷口/皮膚潰瘍、日漸增大的皮膚腫塊等，建議陪同長輩到皮膚科門診就診。皮膚專科醫師可以從診療、皮膚鏡檢查、皮膚切片檢查等，在確認診斷後，由皮膚外科施行腫瘤移除、皮瓣重建、莫氏顯微手術等，更專業有效的保護您的皮膚。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60230

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