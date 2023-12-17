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頭暈不一定是眩暈症 老婦吃止暈藥2年 一查竟是「狹心症」

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

70歲A女士，因為頭暈症狀前往耳鼻喉科就診，但並未查出眩暈症等相關病因，持續服用止暈藥長達2年，症狀仍未改善，改往神經內科就診也查不出有腦神經方面的問題，最後前往台灣國泰醫院心血管中心就診，經醫師檢查發現其右冠狀動脈狹窄、心肌下壁缺氧，頭暈症狀竟是「狹心症」所引起的。

狹心症不一定只會胸悶痛 少數患者會以頭暈表現

狹心症為冠狀動脈疾病，當冠狀動脈硬化、變窄、阻塞時，會導致心臟血流不順引發各種症狀。國泰醫院心血管中心心臟加護病房主任張釗監表示，常見症狀包括胸悶痛（約占80%）、腹痛（約佔10%）等，不過約有5%的少數患者會出現頭暈症狀，甚至沒有症狀表現。

張釗監主任推測，這名A女士應該是因為停經後心血管缺少了荷爾蒙這層保護，再加上病人本身就有體重過重、高血糖、高血脂、高血壓等問題，平時又未良好控制，飲食油膩、缺少運動，因此導致冠狀動脈硬化、狹窄，出現頭暈等少見的非典型症狀。

所幸有及時發現A女士冠狀動脈狹窄的問題，在經由氣球擴張術，撐起狹窄的血管內壁重建血流後，也改善了頭暈症狀，並避免頭暈跌倒腦出血、組織壞死、心肌梗塞猝死等憾事發生。

「這些」都是狹心症高危險群 如何減少疾病風險？

民眾應特別留意，尤其是40歲以上男性、60歲以上女性、停經後女性、三高患者、缺乏運動、體重過重、壓力大、有冠狀動脈家族史者及長期抽菸者等，都是容易引發狹心症的高危險群。

高危險群應避免突然激烈運動、爬坡或上樓梯時提重物、天冷或季節變化外出、情緒起伏大，以免引發狹心症。張釗監主任也提到，民眾平日應規律運動、健康飲食、作息正常、控制三高、維持理想體重、勿抽菸，以降低冠狀動脈疾病發生。

尤其最近季節交替，天氣變冷血管容易收縮，張釗監主任提醒，民眾應提高警覺若有胸悶痛等症狀，建議就醫檢查，另外如果出現頭暈症狀，經檢查排除耳鼻喉、神經內科問題後，應考慮至心臟科檢查是否為狹心症、心肌梗塞等冠狀動脈疾病所引起的，及早就醫以免延誤就醫，導致猝死等憾事發生。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60202

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