我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

風暴強襲東岸 多地暴洪至少4死 70萬人無電可用

骨鬆釀脊椎骨折 高黏度骨水泥減併發症

林琮恩
骨質疏鬆症列為全球第二大的重要流行病，即使到老年，骨質疏鬆症也可透過改變生活方式與服用藥物，雙管齊下治療。（路透）
骨質疏鬆症列為全球第二大的重要流行病，即使到老年，骨質疏鬆症也可透過改變生活方式與服用藥物，雙管齊下治療。（路透）

骨質疏鬆是長者常見的疾病，骨質疏鬆容易導致脊椎壓迫性骨折，主要治療方式是「骨水泥椎體成形術」，台灣長庚醫院最新研究證實，「高黏度骨水泥」用於此術式，能顯著降低骨水泥滲漏，避免壓迫脊髓或其他器官引發併發症的機率。

基隆長庚骨科部脊椎科主任林東儀指出，世界衛生組織已將骨質疏鬆症列為全球第二大的重要流行病。

骨鬆症造成脊椎壓迫性骨折，會引起劇烈疼痛、駝背，也會影響日常起居。」林東儀表示，骨水泥椎體成形術是在影像導引下，將骨水泥注射灌入損壞的椎體，填充穩固椎體，提供人體支撐，達到快速緩解疼痛，改善患者生活品質。

基隆長庚醫院骨科部主治醫師蔡松航說，使用傳統「低黏稠骨水泥」術後出現滲漏機率高達五成，大部分情況下少量滲漏不致造成影響，但滲漏嚴重時恐會壓迫脊髓或其他重要組織器官，引起嚴重併發症。新式骨水泥黏稠度高，凝固時間較慢，可更均勻推入，不會因為手術過程中的壓力而「到處亂流」，減少滲漏與併發症的機率，不易傷害組織，安全性高。

長庚醫院此項跨國研究與美國梅約醫學中心共同完成，針對1280位接受脊椎骨水泥椎體成形術的病患進行滲漏率研究，成果刊登於2021年9月「歐洲脊椎醫學會官方期刊」。

林東儀提醒，骨質疏鬆民眾要維持適當的鈣質、維生素D攝取，更要定期運動，才能確保骨骼健康。如有骨質疏鬆、壓迫性脊椎骨折風險因素，及早診斷、治療是關鍵，出現背痛等症狀時，應尋求專業醫療團隊治療，定期接受骨密度檢查等。

併發症 骨科 骨鬆

上一則

每走一步都是痛…台女籃傳奇錢薇娟 靠細胞治療擺脫關節炎

延伸閱讀

北京地鐵「斷兩半」原因出爐 兩輛列車追撞釀102人骨折

北京地鐵「斷兩半」原因出爐 兩輛列車追撞釀102人骨折
警官解尿需抬腿好尷尬 照X光才發現脊椎有這病因

警官解尿需抬腿好尷尬 照X光才發現脊椎有這病因
脊椎S型術後沒復健 頭肩頸又痛

脊椎S型術後沒復健 頭肩頸又痛
背痛動不了 台美研究新型水泥有效治療「壓迫性脊椎骨折」

背痛動不了 台美研究新型水泥有效治療「壓迫性脊椎骨折」

熱門新聞

用柑橘果皮、小蘇打或白醋做成環保便宜的天然清潔劑，可清除廚房爐台等頑固的汙垢。（本報資料照片）

6款自製天然清潔劑 環保不傷手

2023-12-15 01:00
有「最美周芷若」之稱的港星周海媚病逝，讓許多粉絲不捨。（取材自微博）

周海媚傳罹「不死癌」病逝 醫籲留意典型症狀：像被狼咬過的紅斑

2023-12-13 07:14
台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，兒童是感染沙門氏菌高危險群。（本報資料照片）

桂格燕麥疑遭沙門氏菌汙染 醫師：嚴重恐「腸子破」

2023-12-17 21:40
醫師提醒，天氣變冷，血壓容易比平常高，可多吃高纖維蔬果、避免高鈉食物，從飲食下功夫，加上保暖、補充水分，減少這些健康困擾。（Pexels）

天冷血壓容易飆高 醫：多吃高纖蔬果有助預防

2023-12-16 11:05
許多民眾都有染髮的經驗。（記者賴昀岫／攝影）

染髮會成禿頭、髮變白？ 皮膚科醫曝禿頭白髮真實原因

2023-12-13 03:54
圖片來源 ／NOW健康

周海媚病逝 「紅斑性狼瘡」常見8大症狀

2023-12-14 23:30

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了