天天小酌配下酒菜？中年男脹氣竟是罹早期胃癌

圖片來源／健康醫療網

一名50歲張先生每周都要小酌3-4次來放鬆，威士忌、啤酒跟高梁不拘，搭配著香腸、鹹豬肉或魷魚絲等醃製下酒菜，對胃又爽快。最近一個月覺得有「胃度度」的脹氣感，不時也會出現噁心想吐的症狀故就醫，經檢查後確診為胃癌，醫師採取腹腔鏡亞全胃切除術併淋巴結廓清術，住院一周便出院返家。

胃癌死亡率位居第八位 避免吸菸勿飲酒過量

台灣衛生福利 部南投醫院外科許家榮醫師指出，以台灣為例，2022年癌症 十大死亡率，胃癌位居第八位，是不容小覷的疾病。胃癌的危險因子為：醃製食品、慢性潰瘍、幽門螺旋桿菌感染、肥胖、長期酗酒及抽菸等，民眾平日須多注意飲食，不可攝取過量的酒精及重鹹的食物。

腹腔鏡微創手術傷口小、復原快 切除病灶更精準

許家榮進一步說明，上述患者因消化道不適之症狀至肝膽腸胃科門診就醫，透過內視鏡切片檢查，確診為胃癌。手術治療是胃癌主要的治療方式，也是根治惡性腫瘤最有效方法。由於患者為早期胃癌，可以採取腹腔鏡手術，切除部分的胃及周邊淋巴廓清，剩下的胃再與小腸吻合重建消化道，

許家榮解釋，腹腔鏡微創手術與傳統手術比較，傷口較小、復原較快，而且腹腔鏡有放大視野的效果，幫助醫師在手術中看得更清楚，切除病灶更加精準。患者在術後病理確定為第一期胃癌，為了避免復發，後續也安排口服化學治療，目前持續追蹤中。

早期胃癌以潰瘍表現 「解黑便」應儘速就醫診治

早期胃癌症狀不明顯，會以潰瘍表現，不容易被聯想成是癌症。等到出現解黑便、貧血等胃出血症狀或是嘔吐、難以下嚥等情況時，可能已經胃癌中晚期。許家榮建議有胃癌家族史、上述危險因子之民眾可以安排胃鏡檢查，及早發現，盡早治療。

資料來源：健康醫療網

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