脂漏性皮膚炎脫屑又油膩？中醫治療重清熱利濕、祛風止癢

圖片來源 ／健康醫療網

55歲的李先生，因頭皮反覆出油，頭皮屑多，讓他不堪其擾，遂至中醫求診。西醫診斷為脂漏性皮膚炎，使用外用類固醇、抗黴菌洗髮精，仍無法改善反覆搔癢問題。李先生不只頭皮屑多，臉上鼻翼兩側也經常脫屑搔癢，每天反覆使用抗油洗面乳洗臉也無法改善臉部油膩脫屑問題。

脂漏性皮膚炎與黴菌相關 反覆發作搔癢脫屑

脂漏性皮膚炎與一種酵母菌（糠秕馬拉色癬菌）有相當大的關連性，因此，當天氣變得炎熱，或是季節交替，使皮脂腺分泌增加，提供黴菌生長足夠的營養，就容易發作，使患部搔癢難耐。中醫師莊可鈞表示，此病好發於皮脂腺分布豐富部位例如鼻緣、眉毛、耳朵、頭皮、前胸等慢性炎症的皮膚病，特徵為患部皮膚的表皮細胞增生加速及皮脂分泌過剩。

症狀會反覆發作且典型症狀會出現暗紅色丘疹及片狀斑痕，表面覆蓋油膩性鱗屑，且會有搔癢感。李先生因為工作關係經常外食，飲食上免不了重口味及烤炸辣等食物，故而體內熱重，熱鬱久耗傷津液，臉部就會開始乾燥脫屑。

脂漏性皮膚炎在中醫稱作「面遊風」或「白屑風」，《外科正宗》:「白屑風多生於頭、面、耳、項髮中，初起微癢，久則漸生白屑，疊疊飛起，脫之又生。此皆起於熱體當風，風熱所化。」 而多處搔癢也符合中醫「風」善行數變的特性，而風邪又消耗體內津液，導致乾燥脫屑。《諸病源侯論・風癢候》:「邪氣客於肌，則令肌肉 虛，真氣散去，又被寒搏皮膚，皮外發，腠理閉，毫毛淫，邪與衛氣相搏，陽勝則熱，陰勝則寒，寒則表虛，虛則邪氣往來，故肉癢也」，說明此病不只會脫屑也會有搔癢的症狀。

地膚子美顏茶 散風止癢又清熱解毒

前述李先生因本身體質關係，再加上長期食用重口味飲食，脾胃受損濕氣無法排除，更加重體內的濕熱。莊可鈞中醫師說明，所以中藥上治療應以清熱利濕為主，再加上祛風止癢的中藥。以李先生為例，使用清熱利濕方劑麻黃連翹赤小豆湯，加上祛風止癢的中藥，麻黃可發汗解表，利水止癢、赤小豆利水除濕、連翹清熱解毒達殺菌的效果。在家也可搭配地膚子美顏茶飲用，效果會更好。

地膚子美顏茶

材料：地膚子 6g、菊花 3g、生甘草 3g。

煮法：將上述藥材做成茶包，泡熱水 500cc 喝。

功效：地膚子能散風止癢，菊花能清熱解毒，兩者都有抗菌效果；甘草則能調和藥性，共同解除肌膚脫屑搔癢。

莊可鈞中醫師提醒，除了在家飲用茶飲外，也應避免過度食用烤、炸、辣等食物加重體內濕熱，讓皮膚搔癢脫屑更加嚴重。

資料來源：健康醫療網

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