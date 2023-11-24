我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

以色列防長：停火4天只是暫時 至少還要再打2個月

忘記吃藥該怎麼辦？可以立刻補吃嗎？參考「對半原則」

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

現代人常常會因為工作忙碌忘記吃藥，有時出去玩個幾天沒有特別留意時間，也會因此不小心忘記，這時到底該怎麼辦？可以在想起來的時候再補吃一次嗎？食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」為民眾說明藥物補吃原則。

一般藥物 超過一半時間不應補吃

「忘記吃藥」應該是每個人都曾有過的事，這時常常會不知道該怎麼辦，要補吃的話又該怎麼做呢？食藥署表示，針對一般藥物，其實可以採取「對半原則」作為參考。

舉例來說，若今天藥物的服用時間是一天（24小時）吃一次，那一半的時間就是12小時，只要想起來的時候間隔下次服藥時間大於12小時，其實就可以趕緊補吃藥物。不過，食藥署提到，如果想起來的時間已經小於12小時，就與下次服藥的時間太近，此時就不建議再進行藥物的服用。

補吃仍需考慮藥物原理、作息影響

但是，也有例外的特殊藥物，像「事前避孕藥」，食藥署指出，它是最常見必須要每天吃，但又容易忘記的藥物，其藥物的原理是藉由調控雌激素、黃體素來達到避孕的效果，因此維持穩定的荷爾蒙濃度是非常重要的。

針對事前避孕藥，食藥署建議，如果今天忘記吃的時間還沒超過12小時，發現時可以立即補吃1錠，如果發現的時間已經超過12小時，則須在第二天服藥時間吃2錠，補吃完後的下一錠都要按照正常時間服用，但如果是已經超過3天沒有服用，建議應諮詢藥師或醫師，尋求更詳細的服用以及避孕方式。

在忘記吃藥時，民眾可以依這些補吃原則來服用藥物。但食藥署提醒，除了上述的基本原則以外，其實也要考慮到藥物的作用會不會影響到生理作息，例如影響睡眠、血糖、利尿等。

>因此，若有忘記服藥的情形都應盡速詢問鄰近的社區藥局藥師，把握黃金服藥時間。不過，最重要的還是應該依照醫師指示按時服藥，才能讓疾病獲得良好的治療效果。

資料來源：https://www.facebook.com/photo/?fbid=727296856101546&set=a.446597444171490&locale=zh_TW

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59994

血糖 臉書 藥局

上一則

婦科醫曝內診常見「1尷尬情形」 1步驟就能簡單避免

下一則

諾和諾德熱門減肥藥亞洲首賣 Wegovy明年2月日本上市

延伸閱讀

護腰不要整天戴 恐致肌肉萎縮

護腰不要整天戴 恐致肌肉萎縮
日喝鮮乳480C.C 分次飲用最補鈣

日喝鮮乳480C.C 分次飲用最補鈣
塗蘆薈助生髮？恐導致接觸性皮膚炎

塗蘆薈助生髮？恐導致接觸性皮膚炎
怕腰痛護腰「整天戴」恐致惡化 食藥署：一天4小時為限

怕腰痛護腰「整天戴」恐致惡化 食藥署：一天4小時為限

熱門新聞

許多飲品都強調要高溫沖泡，但沖泡後放一段時間再飲用，喝起來如果不燙口就能安心享用。（取材自Ingimage）

【食力】喝熱飲也會致癌？重點在於過燙與重複刺激 而不是飲料有問題

2023-11-18 07:49
均衡飲食、規律運動、良好睡眠、管好體重與三高，實踐健康的生活型態，不只能預防糖尿病，也能預防其他慢性病、癌症。(取材自健康醫療網)

如何預防糖尿病產生？醫師籲掌握4大要領遠離糖尿病

2023-11-17 00:30
營養師建議身體健康族群實行減重，必須搭配運動才有顯著功效。（彰化醫院提供）

168斷食減重流行 營養師提醒：兩大族群不適用

2023-11-21 04:50
(取材自健康醫療網)

骨質疏鬆3指標自我檢測 別等跌倒、骨折才驚覺「骨本」流失

2023-11-21 00:45
優格是一種含有益生菌培養物的發酵食品，冬日裡想要品嘗優格，掌握溫度界線加熱，就不會讓菌種死掉。（取材自Shutterstock）

【食力】天冷想吃「熱」優格？用這3招加熱、免擔心活性降低

2023-11-18 07:44
新研究發現，植物性飲食可以促進心血管健康。(Getty Images)

專家：少肉多菜 壞膽固醇降了

2023-11-16 01:00

超人氣

更多 >
2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選