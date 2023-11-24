忘記吃藥該怎麼辦？可以立刻補吃嗎？參考「對半原則」

（圖：健康醫療網提供）

現代人常常會因為工作忙碌忘記吃藥，有時出去玩個幾天沒有特別留意時間，也會因此不小心忘記，這時到底該怎麼辦？可以在想起來的時候再補吃一次嗎？食藥署於臉書 粉專「藥博士 正藥說」為民眾說明藥物補吃原則。

一般藥物 超過一半時間不應補吃

「忘記吃藥」應該是每個人都曾有過的事，這時常常會不知道該怎麼辦，要補吃的話又該怎麼做呢？食藥署表示，針對一般藥物，其實可以採取「對半原則」作為參考。

舉例來說，若今天藥物的服用時間是一天（24小時）吃一次，那一半的時間就是12小時，只要想起來的時候間隔下次服藥時間大於12小時，其實就可以趕緊補吃藥物。不過，食藥署提到，如果想起來的時間已經小於12小時，就與下次服藥的時間太近，此時就不建議再進行藥物的服用。

補吃仍需考慮藥物原理、作息影響

但是，也有例外的特殊藥物，像「事前避孕藥」，食藥署指出，它是最常見必須要每天吃，但又容易忘記的藥物，其藥物的原理是藉由調控雌激素、黃體素來達到避孕的效果，因此維持穩定的荷爾蒙濃度是非常重要的。

針對事前避孕藥，食藥署建議，如果今天忘記吃的時間還沒超過12小時，發現時可以立即補吃1錠，如果發現的時間已經超過12小時，則須在第二天服藥時間吃2錠，補吃完後的下一錠都要按照正常時間服用，但如果是已經超過3天沒有服用，建議應諮詢藥師或醫師，尋求更詳細的服用以及避孕方式。

在忘記吃藥時，民眾可以依這些補吃原則來服用藥物。但食藥署提醒，除了上述的基本原則以外，其實也要考慮到藥物的作用會不會影響到生理作息，例如影響睡眠、血糖 、利尿等。

>因此，若有忘記服藥的情形都應盡速詢問鄰近的社區藥局 藥師，把握黃金服藥時間。不過，最重要的還是應該依照醫師指示按時服藥，才能讓疾病獲得良好的治療效果。

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