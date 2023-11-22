明明很累卻怎樣也睡不著 小心自律神經失調找上門

(取材自健康醫療網)

生活壓力大及工作時間長已經成為現代人的生活標誌，除了工作時間長外，照顧小孩及日常勞動常搞得筋疲力盡，本來以為疲倦的身心狀態，晚上應該可以一夜好眠，精神狀況卻是異常亢奮！臨床上，超過一半以上睡眠障礙的人來自於自律神經失調導致！

容易緊張焦慮、偏完美主義者 交感神經持續亢奮

中醫師周大翔表示，自律神經失調型睡眠障礙的人生活上經常表現急躁個性、思慮較多而密、部分完美主義，症狀表現有容易緊張焦慮、偶發心慌不安、胸悶、心悸、消化機能差、排便狀態不穩定，造成這些失調症狀的主因來自於「交感神經持續亢奮高張」，生理機能設定持續維持在「戰鬥進行中」，無法順利進入休息放鬆狀態。

中醫透過陰陽平衡思維及五行臟腑氣血調整來治療自律神經失調所造成身體失衡的偏性，周大翔中醫師說明，臨床上自律神經失調型睡眠障礙常見「心腎不交」型辯證類型，透過調節臟腑「心」、「腎」重新連結心腎臟腑的氣血交通，引導身體失衡狀態推移回平衡，這樣的治療方式有別於直接命令身體切換開關的粗暴式調整，透過引導方式能有效改善自律神經自主調節能力，漸漸的回到不透過藥物而達到自主調控能力，也能自主放鬆睡眠。

周大翔中醫師指出，心腎不交的源頭來自於腦部訊號長期處在亢奮使用狀態，除了自主尋找適合放鬆活動外，中醫認為透過＂養心氣＂來靜下心來讓腦部能適度休息，恢復原本腦中血液灌流的交換效率，心氣能恢復靜態休養後，過度損耗的身體氣血就不需要靠腎氣支撐過度勞累的生理狀態。養心氣後腎氣可以得到喘息空間，回復到收斂休養狀態，也得以儲存身體有用的氣血於腎氣，供給於下次緊急使用。

心腎助眠茶飲

浮小麥8g，柏子仁3g，丹參3g，山茱萸3g，肉桂3g，炙甘草1g，紅棗5顆剖開，放入500cc水中，熱水悶約30分鐘，溫服即可，藥材可反覆沖泡至淡而無味，藥方主要透過養心氣及溫腎氣來調節身體氣血失調狀態，其中浮小麥、柏子仁、丹參可以降低心氣過於亢奮外，透過丹參改善胸腔循環可以破除心氣瘀滯狀態，搭配肉桂、山茱萸來填補腎氣及收斂腎氣，對於心腎氣血交通有相輔相成效果。

睡前按壓三穴寧心安神

內關穴：屬手厥陰心包經絡穴，穴通心包而絡于少陽，又為八脈交會穴之一，通於陰維脈。具寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔功效，每日睡前按壓15~20分鐘可以降低腦部及神經亢奮，達到心氣和緩之效。

神門穴：屬手少陰心經輸原穴，具安神寧心、清心熱、調氣逆等功效。每日睡前按壓15~20分鐘，搭配內關穴同時按壓可以加強寧心安神效果，按壓兩穴時搭配呼吸吐納輕柔和緩。

照海穴：屬足少陰腎經，又為八脈交會穴之一，通陰蹻脈。具養陰、寧神、養腎氣之效，每日睡前按壓15~20分鐘可以強腎養陰，每日足浴15~20分鐘也具同樣功效。

中醫治療透過養心氣存腎氣來幫助調節自律神經失調，周大翔中醫師提醒，生活中仍需要注意良好生活習慣養成：

1. 睡前1小時避免看電視及滑手機，造成腦部受到藍光過度刺激

2. 不吃過度刺激性食物，如辛、辣、油炸及高糖食物，含咖啡 因飲料適量飲用

3. 規劃每周固定1~3次有氧運動，活化腦部氣血循環及代謝

4. 睡前練習淨空思緒，搭配穴位按壓輔助

5. 避免自行購買不適當藥物服用

資料來源：健康醫療網

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