手術「精準麻醉」 可減少惡心、嘔吐等副作用

麻醉前的評估很重要，為擬定適合的麻醉策略，醫師會詢問疾病史、麻醉史與藥物過敏史等，才能盡快掌握狀況。（Getty Images）

有些人在手術、接受麻醉後，很容易惡心、嘔吐，怎麼辦？台灣麻醉醫學 會理事長余黃平指出，據統計，不抽菸、易暈車的年輕女性較容易在麻醉、手術後出現惡心、嘔吐症狀。若在術中給予預防性、強效型止吐藥，或藉由保暖、精準麻醉等方式，就有機會減少不適。

台北榮民總醫院麻醉部胸腔心臟麻醉科主任丁乾坤表示，現在麻醉醫學講究「精準麻醉」，也就是為病患量身打造個人化麻醉策略，成功的關鍵在於「麻醉醫師、麻醉監測儀器與麻醉藥物」互相搭配，強調從麻醉深度、肌肉 放鬆程度到止痛效果，都是「剛剛好」，藉此減少麻醉副作用機率、縮短復原時間。

中國醫學大學附設醫院麻醉部主任陳坤堡認為，麻醉前的評估很重要，病患除了接受抽血檢查與X光、心電圖檢查，醫師也會詢問疾病史、麻醉史與藥物過敏史等資訊，才能盡快掌握狀況，擬定適合的麻醉策略。

對於專業麻醉醫師的重要性，余黃平強調，在麻醉、鎮靜或使用強效止痛藥的過程中，專業麻醉醫師須仔細拿捏藥效、用藥方式。舉例來說，若透過口服、注射等方式，針對身體某一區域止痛，需提高用藥劑量、濃度，但也容易引起嘔吐、暈眩，即使有些新藥較能穩定血壓 、心跳，術後風險較低，仍需麻醉科醫師隨時監控，確保麻醉藥物真正發揮作用，病患的健康、安全也才能受到全方位守護。