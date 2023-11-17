頻尿、尿急…膀胱過動症有新療法

40歲以上女性、肥胖、曾反覆泌尿道感染、攝護腺疾病、有飲酒習慣的人等，是膀胱過動症高危險族群。（Getty Images）

常出現頻尿、尿急、夜尿等症狀的人，恐罹患「膀胱過動症」。患者以老年人居多，不僅影響生活品質、工作效率，嚴重會尿失禁，增加失智風險，應及早治療改善。

56歲的職業駕駛楊先生，有髙血壓病史，近年出現嚴重頻尿、尿急狀況，常突然尿急而無法專心開車，每小時三次尿急，晚上夜尿至少兩次，無法好好休息，影響健康。經口服藥物、肉毒桿菌素膀胱注射等治療，效果不理想，後經四次「脛神經刺激術」治療，頻尿及尿急症狀降低三分之二。

62歲李女士飽受頻尿困擾多年，每30至40分鐘就想上廁所解尿，更因擔心解尿問題而無法出門旅遊，常為了找不到廁所憋尿，導致下腹部及尿道難受，以為是泌尿道感染進行抗生素治療但未改善，後確診為膀胱過動症，經口服藥物治療改善有限，出現口乾、便祕 等副作用，於是採「脛神經刺激術」六次療程、每次30分鐘經皮電針刺激「足部脛神經」治療，症狀明顯改善。

台灣中國附醫泌尿部婦女泌尿科主任、台北分院泌尿科醫師鄒頡龍指出，一般成人膀胱的尿液容量約400cc，正常的膀胱運作是等尿液累積至某程度，再透過神經傳遞使大腦產生尿意，再經由膀胱肌肉的收縮將尿液排出。如果膀胱僅儲存了少量尿液就開始傳遞排尿訊號，產生尿意和不正常地收縮，就稱為「膀胱過動症」。

鄒頡龍說，膀胱過動症的治療，一般是採行為治療及藥物治療，「脛神經刺激術」是新引進的治療方法。此法是以超細微電針（直徑約0.23毫米）刺激腳踝內側的脛神經，從而對膀胱進行調節，每周治療一次、每次30分鐘，6至12次治療後，會有明顯改善效果。

膀胱過動症治療3方式 黃妙雲╱製表

膀胱過動症高危險族群，包括40歲以上女性、肥胖 、曾反覆泌尿道感染、攝護腺疾病、有飲酒習慣的人等。鄒頡龍說，男性膀胱過動症治療與女性差不多，但治療更複雜，因男性有攝護腺，治療膀胱過動症的藥物可能會讓膀胱收縮力降低，讓男性解尿更困難。而脛神經刺激術不會影響膀胱收縮，也不會影響排尿的速度，對男性膀胱過動症患者而言，是一個不錯的選擇。

鄒頡龍也將「脛神經刺激術」用於間質性膀胱炎治療。間質性膀胱炎典型症狀，包括頻尿、夜尿、尿急、膀胱疼痛等，排尿症狀與膀胱過動症類似，「慢性膀胱疼痛」是其主要不同之處，目前沒有單一有效的根治方法，因此可將脛神經刺激術納入間質性膀胱炎治療組套中的一環，配合生活型態調整，口服藥物及膀胱水擴張等，效果不錯。