中風引發失能不分族群 把握6個月黃金復健期

中風患者於中風後六個月內積極復健，有助改善失能狀況。(Getty Images)

以台灣為例，每年腦中風 、失智症等腦神經疾病就醫患者高達445萬人，腦神經疾病更與失能息息相關。醫師表示，六至八成病人於發生後一個月內生活仍無法自理，半年後也有五成病人存在失能風險，失能造成無法繼續工作、長期臥病及照護問題為當前國家社會危機之一，呼籲中風患者應於中風後六個月內積極復健，有助改善失能狀況。

台灣神經學學會理事長林永煬指出，全台領有身心障礙手冊的失能人口達120萬人，其中高達62.8%為後天疾病所致。這些後天疾病中，以腦神經疾病為大宗，包括高齡者常見的失智症、帕金森氏症，以及腦中風、腦外傷、癲癇及免疫性腦神經疾病，均可能引發失能，影響肢體、語言、心智、感官，以及情緒管理等能力喪失。

台北榮總腦中風加護主任腦中風鍾芷萍說，腦中風好發季節於冬季，主因是天氣冷引起血管收縮，血壓 變動大，增加腦出血、腦梗塞的中風機會。鍾芷萍說，腦中風於夏天也不應輕忽，原因是天氣太熱，導致身體脫水，如果這時又有心血管阻塞、動脈硬化問題，也容易出現腦梗塞中風，建議一天喝水2000CC，適時補充水份。

鍾芷萍說，腦中風患者應透過積極主動的運動及完善的職能治療評估，於腦中風六個月內的黃金復健期間內加以刺激、練習，九成以上病友皆可達到最佳的神經功能恢復狀態，更好是於中風後三個月內進行復健治療。

當失能患者屬於坐輪椅、臥床的中重度族群，經完善復健治療，可以恢復至拿拐杖行走，甚至不需要使用拐杖。鍾芷萍說，「失能者不需要太悲觀」，只要好好復健治療，往後可以恢復生活自理。

近年生活型態改變，腦神經疾病中的腦中風也出現年輕化趨勢，失能危機更不再是老年人專屬。林永煬說，就領有身心障礙手冊者年齡分析，18至64歲族群占比高達50.5%，其中以50至59歲、30至44歲比例最高，當務之急是建立民眾疾病防治及病後復健的衛教觀念。

鍾芷萍說，腦中風好發高風險族群，除了本身有三高問題外，吸菸更是高危險因子，因此是四高問題，近年青壯年中風時有耳聞，並多與吸菸有關，應多加注意。

台北榮總神經醫學 中心神經內科職能治療師許庭嘉與李昀珊一同表示，中風患者常以為復健是訓練肢體的力量，但事實是同時刺激大腦神經迴路及練習大腦與肢體間的連結度。只要透過積極主動的運動及完善的職能治療評估，於腦中風六個月內黃金復健期間內加以刺激、練習，九成以上病友皆可達到最佳的神經功能恢復狀態，輕度失能者更有望縮短至兩個月，鼓勵病友應以積極心態接受治療。

台灣神經學學會秘書長尤香玉說，腦是人體內數一數二的精密器官，其中神經構造複雜，民眾大多不了解腦部損傷後，對生活帶來的影響程度，盼大眾關懷腦神經疾病致失能的病友權益，鼓勵患者透過完善復健治療，回歸職能人生。